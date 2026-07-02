Monza, parte la nuova stagione del settore giovanile

Il club brianzolo, dopo il ritorno in A della Prima Squadra, scalda i motori anche per la partenza del nuovo anno delle giovanili

Il Responsabile del Settore Giovanile Mauro Fattori insieme al management biancorosso e al tecnico Ivan Juric al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello: la sinergia tra Prima Squadra e vivaio prosegue, nella più completa condivisione di metodo e principi. Un lavoro di unione e visione che va avanti con l’obiettivo di favorire e accompagnare la crescita dei giovani talenti. Una linea comune di intervento metodologico tra Prima Squadra e Settore Giovanile che traccerà il percorso calcistico e umano dei giovani biancorossi anche in questa nuova stagione.

PRIMA SQUADRA E SETTORE GIOVANILE: PARTE IL METODO MONZA

Un unione continua, da tutti i punti di vista. Una condivisione di principi, valori e metodologie. Questo è il Monza del presente e sarà il club del futuro. Una società che dentro il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello sta iniziando già da questa estate a suonare con uno stesso spartito. Un vero e proprio anno zero, per il club brianzolo, dopo aver messo alle spalle successi storici e figure importanti della passata gestione. Nel nuovo corso grande importanza avrà la coltivazione del talento, in tutte le sue sfaccettature e in tutti i suoi aspetti. Costruire gli uomini prima dei calciatori, accompagnandoli verso un percorso di crescita tecnico e valoriale che possa portarli più in fretta possibile in Prima Squadra. E questo legame si è visto con la presenza in blocco a Monzello di tutti i quadri tecnici. Da Mister Juric, al DS Pedro Obiang, al coordinatore dell’Area Tecnica Francesco Vallone fino a uno degli ultimi arrivati, il nuovo Responsabile del Settore Giovanile Mauro Fattori.

MONZA, ECCO FATTORI: CHI È IL NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE

Dopo tante voci e tanti rumors nei giorni scorsi il Monza ha riempito un’altra delle caselle mancanti in organigramma. Il club ha infatti comunicato che Mauro Fattori ricoprirà il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Una carriera importante, con esperienze di rilievo specialmente nell’ambito del ricchissimo e competitivo calcio giovanile laziale. Da allenatore è infatti passato dall’FC Aprilia Calcio, club in cui è tornato poi come Responsabile del settore giovanile. Nel mezzo l’esperienza sempre da tecnico alla Roma, mentre da Responsabile delle giovanili altra tappa fondamentale è stata quella al Latina Calcio 1932. Al Monza prenderà il ruolo di Francesco Panzerini, figura cardine negli ultimi anni di successi e di sviluppo delle settore giovanile.