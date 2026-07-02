Mondiale, Tielemans e Tillman trascinano Belgio e Usa: ora sfida agli ottavi

Non soltanto l’Inghilterra di Harry Kane, ieri sono state protagoniste del passaggio del turno agli ottavi anche il Belgio, che ha eliminato il Senegal e gli USA che hanno battuto la Bosnia. Trascinatori Tielemans e Tillman.

Quando le gioie arrivano da centrocampo, un motto perfettamente applicabile a Belgio e USA che ieri hanno sconfitto Senegal e Bosnia Erzegovina nei sedicesimi del Mondiale. La nazionale di Rudi Garcia ha riaperto la gara con Lukaku al 86′, per poi pareggiare 3 minuti dopo con Tielemans. Bravo al 125′ a trasformare anche il rigore del 3-2 finale che è valso la qualificazione. Negli USA, spicca invece la prestazione di un altro centrocampista, Malik Tillman, classe 2002′ del Bayer Leverkusen, ha dominato a centrocampo coronando la prestazione con una deliziosa punizione al 82′ per il 2-0 finale. Non solo quindi gli attaccanti come Lukaku, Balogun o Pulisic. Tra Belgio e USA brillano anche i centrocampisti.

Belgio e USA, quando le gioie vengono da centrocampo

Nelle vittorie di Belgio e USA sono spiccate le prestazioni di due centrocampisti con il vizio del gol. Youri Tielemans e Malik Tillman. Il primo è stato l’eroe nella rimonta del Belgio contro il Senegal, prima ha infatti siglato la rete del 2-2 al 89′. Poi al 125′ ha messo a segno il rigore che è valsa la qualificazione agli ottavi. Una rete che è anche diventata la più ritardataria nella storia dei Mondiali battendo il record dell’Algerino Djabou che in Germania-Algeria del 2014 aveva segnato al minuto 120:49. La rete di Tielemans è arrivata precisamente al minuto 124:43. Un rigore perfetto, all’incrocio che non ha lasciato possibilità di intervento al portiere del Senegal Diaw. Un rigore che Lukaku, autore del 2-1 al 86′, ha lasciato al suo compagno di squadra. Tielemans non ha tremato e ha portato il Belgio agli ottavi, lì dove incontrerà gli USA.

USA che sono stati trascinati da un altro centrocampista, con attitudine ancora più offensiva di Tielemans, il classe 2002′, Malik Tillman, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma cresciuto nel Bayern Monaco. Passato poi da Rangers e PSV, nell’ultima stagione con la maglia del Bayer Leverkusen ha segnato 8 gol in 42 partite, 6 in 29 in campionato. Nella gara di ieri ha disputato una gara totale dominando a centrocampo per tutto il corso del match, anche nel momento di inferiorità numerica per l’espulsione di Balogun, autore dell’1-0, fino al minuto 82′ quando Tillman ha chiuso la gara. Punizione dal limite e perfetta conclusione all’incrocio dei pali che vale il raddoppio e consegna ai ragazzi di Pochettino la tranquillità e il pass per gli ottavi dove affronteranno proprio il Belgio di Tielemans.