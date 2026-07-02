Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 02 Luglio: Atalanta-Lazio, possibile incontro per Gila. Il Napoli studia mosse in uscita

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 02 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:00 Primo messaggio da giocatore della Fiorentina per Viery, intervenuto sui social: “Sono davvero felice di questa nuova fase della mia vita e della mia carriera! È un onore indossare questa maglia. Forza Viola”.

07:30 Esclusiva: Gila, possibile incontro Atalanta–Lazio. La richiesta è 22 milioni più 3 di bonus. Intanto il Napoli studia soluzioni in uscita. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Questa la news: Mario Gila e il suo futuro, vi avevamo raccontato che questa settimana sarebbe stata importante per avvicinarsi a una soluzione. Esattamente mercoledì scorso la sorpresa dell’irruzione dell’Atalanta, pista da tenere in assoluta considerazione. Al punto che molto presto potrebbe esserci un incontro con la Lazio, il club di Percassi conosce le condizioni (22 milioni più 3 di bonus), ha perso per infortunio Hien e Djimsiti potrebbe lasciare. Per l’Atalanta sarebbe importante avere uno specialista della difesa a quattro all’interno di una totale rivoluzione tattica. Sarri conosce e apprezza da sempre Gila, particolare da non sottovalutare.

Il Napoli, in lizza da fine maggio, sta continuando a studiare la soluzione migliore, ma con l’agente c’è poco da dire nel senso che l’accordo sull’ingaggio (da oltre tre milioni a stagione) è stato raggiunto da tempo. Se la Lazio continuerà a non accettare contropartite (Lucca e Rafa Marin) come ha fatto fin qui, il Napoli non ha alternative alla necessità di migliorare l’offerta da 15 milioni più bonus. E intanto l’Atalanta si prepara al summit…