Mondiale, oggi è il turno di Spagna e Portogallo: spazio a Yamal e Cristiano Ronaldo

E’ giunta l’ora del primo dentro o fuori anche per Spagna e Portogallo. Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo sono attesi alla prova del 9 dopo una fase a gironi per entrambi poco brillante.

La fase a gironi ha visto brillare a corrente alternata Spagna e Portogallo, Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo. I due sono stati protagonisti della seconda giornata, nelle gare contro Arabia Saudita e Uzebekistan, senza incidere più di tanto contro Capo Verde, Uruguay, Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Per tutti e due ora il primo e vero dentro o fuori. La Spagna affronterà l’Austria voglia di dimostrare come si trovi ai sedicesimi non per un semplice biscotto. Per il Portogallo una Croazia alla ricerca di riscatto in una grande competizione contro Ronaldo e i suoi a 10 anni dall’eliminazione agli ottavi di Euro 2016.

Mondiale, oggi Spagna-Austria e Portogallo-Croazia

Dopo che nei primi giorni dei sedicesimi hanno brillato le stelle di Vinicius, Haaland, Kane, Mbappé ma non solo oggi è il turno di Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo. Per entrambi un girone non ad alto livello, ora l’occasione per brillare. Se steccheranno il Mondiale finirà qua. Il primo arrivava da un infortunio e solo alla seconda giornata è partito titolare, trovando il gol contro l’Arabia Saudita. Contro l’Uruguay non ha però confermato l’ottima prova. Con lo stesso che ha anche ammesso di non aver dato il massimo visto il risultato favorevole. Dall’altra parte ci sarà l’Austria, tante le polemiche che hanno coinvolto Arnautovic e compagni dopo il 3-3 contro l’Algeria. Ora una gara molto complicata con i ragazzi di Rangnick che vorranno centrare l’impresa. Le due squadre si affronteranno alle 21:00.

Portogallo-Croazia metterà poi uno vs l’altro due dei calciatori più anziani della competizione. Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Il primo nel girone ha faticato contro R.D. Congo e Colombia ed è stato decisivo contro l’Uzbekistan. Alla nona gara nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale è ancora alla ricerca del primo gol e contro la Croazia non vorrà sbagliare per sognare di vincere il suo primo Mondiale. Ultima occasione anche per Luka Modric, sconfitto in finale nel 2018 e trascinatore assoluto dei suoi vorrà provare a vendicare la sconfitta agli ottavi dell’Europeo del 2016. Le due squadre si affronteranno alle 01:00. Nella notte poi spazio anche ad un altro match, quello tra la Svizzera e l’Algeria. La gara si disputerà alle 05:00.