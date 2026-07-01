Nazionale, Malagò accelera: entro pochi giorni le scelte su direttore tecnico e commissario tecnico

La nuova FIGC entra nella fase decisiva della propria riorganizzazione. Il presidente Giovanni Malagò ha fissato i tempi per la definizione del nuovo assetto tecnico della Nazionale italiana, annunciando che nel giro di una settimana saranno individuate le figure del direttore tecnico e del commissario tecnico.

L’obiettivo è quello di avviare il nuovo corso senza ulteriori rinvii, partendo dalla nomina del direttore tecnico e solo successivamente da quella del nuovo allenatore dell’Italia.

Prima il direttore tecnico, poi il nuovo CT

La priorità della Federazione resta la scelta del direttore tecnico, una figura ritenuta fondamentale per costruire il progetto sportivo dei prossimi anni. Solo dopo aver completato questo passaggio verrà avviato il confronto con il futuro commissario tecnico, seguendo una linea già delineata dal presidente federale.

Tra i nomi che continuano a circolare per il ruolo di direttore tecnico c’è quello di Paolo Maldini, anche se Malagò non ha voluto confermare né smentire le indiscrezioni, limitandosi a spiegare che sono ancora in corso le valutazioni necessarie.

Maldini resta il nome più chiacchierato

L’ex capitano del Milan continua a essere il candidato più accostato alla FIGC per il ruolo di direttore tecnico. La sua esperienza, maturata sia in campo sia da dirigente, rappresenterebbe un valore aggiunto per il nuovo progetto federale, anche se al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva.

La scelta del direttore tecnico influenzerà inevitabilmente anche quella del commissario tecnico, con la Federazione intenzionata a costruire una struttura condivisa e coerente sotto il profilo tecnico e gestionale.

La FIGC prepara il nuovo corso

Malagò ha inoltre ribadito di non aver ancora avviato contatti diretti con i candidati per la panchina azzurra, proprio perché intende chiudere prima la questione relativa al direttore tecnico. Parallelamente, è stato accolto con favore anche il possibile sostegno economico annunciato dalla Lega Serie A per supportare i progetti di alto livello della Federazione.

Le prossime giornate saranno quindi decisive per definire l’organigramma della Nazionale e dare il via a una nuova fase del calcio italiano.