Brighton, colpo Vušković: accordo con il Tottenham per il difensore croato

Il Brighton è pronto a mettere a segno uno dei colpi più interessanti dell’estate. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club inglese avrebbe raggiunto un accordo con il Tottenham per l’acquisto di Luka Vušković, difensore croato classe 2007 considerato tra i prospetti più promettenti del calcio europeo.

Un investimento da record per il Brighton

Dopo settimane di trattative e diversi rilanci, il Brighton avrebbe convinto il Tottenham con un’operazione che, bonus compresi, può arrivare intorno ai 50 milioni di sterline. Gli Spurs manterrebbero inoltre una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, a conferma della fiducia riposta nel suo potenziale.

Il club allenato da Fabian Hürzeler ha deciso di puntare forte sul centrale croato, individuandolo come uno dei pilastri su cui costruire il futuro della difesa.

La crescita di Vušković

Arrivato al Tottenham dall’Hajduk Spalato, Vušković si è messo in evidenza durante l’ultima stagione in prestito all’Amburgo, dove ha collezionato prestazioni di alto livello, guadagnandosi anche la convocazione nella nazionale maggiore croata e attirando l’interesse di numerosi top club europei.

Le sue qualità fisiche, unite alla personalità e alla capacità di impostare l’azione dal basso, lo rendono uno dei difensori più ricercati della nuova generazione.

Perché il Tottenham ha detto sì

Nonostante le grandi aspettative riposte sul classe 2007, il Tottenham ha scelto di monetizzare davanti a un’offerta ritenuta irrinunciabile. La concorrenza nel reparto difensivo e la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità hanno spinto gli Spurs ad accettare la proposta del Brighton, che gli garantirà un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Per il Brighton si tratta dell’ennesima operazione che conferma la filosofia del club: investire sui migliori giovani talenti internazionali, valorizzarli e costruire una squadra competitiva anche attraverso una programmazione a lungo termine.