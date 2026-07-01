Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 01 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

7:25 Jeff Ekhator è arrivato ieri sera a Torino per svolgere le prime visite mediche con la Juventus. Ecco le immagini:

7:20 Esclusiva: Avellino, trattativa in stato avanzato e a un passo dalla chiusura per il portiere Martinelli di proprietà della Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

7:15 Dovbyk: “Era tutto fatto con l’Atletico, poi scelsi la Roma per DeRossi. Il suo esonero dopo 3 partite fu irreale”.

7:10 L’Atalanta ha perso Hien per due-tre mesi ma in qualche modo aveva programmato di prendere un altro centrale difensivo magari adatto a una difesa a quattro. Da qui il gradimento per Mario Gila, sorpresa assoluta di mercoledì scorso. Il Napoli non è fuori e ci mancherebbe (ha già accordo con il difensore da tempo, solo che deve aumentare offerta per il cartellino). Ma l’Atalanta è assolutamente dentro anche perché in difesa potrebbe esserci un’uscita (indiziato Djimsiti che già in passato aveva avuto qualche opportunità all’estero). Ieri vi abbiamo svelato l’ultima richiesta della Lazio per il cartellino di Gila: 22 milioni più 3 di bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.