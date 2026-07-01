Mbappé show, trascina la Francia e fa doppietta: Svezia eliminata

Un Kyillian Mbappé risponde alla rete di Haaland contro la Costa d’Avorio e manda un segnale a Kane, Messi e Cristiano Ronaldo. Doppietta alla Svezia e ottavi raggiunti.

Un’altra prestazione incredibile quella di Kyllian Mbappé che ha trascinato la Francia nella gara dei sedicesimi di finale contro la Svezia al Mondiale. La stella del Real Madrid ha fornito una doppietta che lo ha proiettato alla pari di Messi in vetta alla classifica cannonieri del torneo a 6 gol. Sono poi 18 i gol in 18 partite per lui al Mondiale, -1 da Messi recordman assoluto a 19. Staccato definitivamente Miroslav Klose ora terzo da solo. In serata aveva giocato anche la Norvegia di Haaland che ha eliminato la Costa d’Avorio. Vittoria sofferta 2-1 decisa proprio da una rete del centravanti del Manchester City, la sua quinta nel torneo. Oggi in campo Harry Kane.

Mbappé sempre più record man: Svezia a casa

Una prestazione meravigliosa di Mbappé stende la Svezia e regala alla Francia l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale. Doppietta del fuoriclasse francese che prima stappa la partita in chiusura di un primo tempo sfortunato, palo prima per lui e poi per Olise, e poi la chiude con il 3-0 nel secondo tempo. Il 2-0 lo aveva segnato Barcola. Con questa doppietta sale a 18 gol ai Mondiali in 18 partite, 6 in questa edizione, gli stessi di Messi con cui è capocannoniere a parimerito. 10 in 9 partite nella fase finale della competizione, l’unico nella storia a riuscirci. Ora il prossimo appuntamento per Mbappé è la gara di sabato 4 luglio alle 23:00 contro il Paraguay che lunedì ha eliminato la Germania.

Haaland non si ferma, Costa d’Avorio eliminata

Dopo il turno di riposo nella gara con la Francia, Erling Haaland è tornato a giocare e a segnare nel match vinto 2-1 contro la Costa d’Avorio. La Norvegia ha così ottenuto il pass per gli ottavi di finale dove domenica 5 luglio alle 22:00 affronterà il Brasile. Con la rete del 2-1, quella decisiva, Haaland sale a 5 gol al Mondiale. Un in meno dei capocannonieri Messi e Mbappé con l’argentino che deve ancora giocare ai sedicesimi contro Capo Verde. Sono 13 le gare consecutive in gol in nazionale per Haaland, in questi match sono 25 i gol segnati. 60 i centri in nazionale, in 53 gare. La gara tra Norvegia e Costa d’Avorio era stata sbloccata da Nusa. Il pari era stato firmato da Diallo.

Oggi in campo Harry Kane

Continua oggi lo spettacolo della Coppa del Mondo. Alle 18:00 in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. I Tre Leoni dopo l’ottima prova con la Croazia non hanno brillato contro Ghana e Panama. Il bomber Harry Kane è “solo” a 3 gol e contro Wissa (anche lui a 3 gol) e compagni vuole provare ad accorciare sulla vetta della classifica cannonieri. Alle 22:00 spazio alla super sfida tra Belgio e Senegal. Mané, Jackson e Sarr contro Lukaku e De Bruyne ma non solo. Nella notte alle 02:00 spazio agli Stati Uniti padroni di casa che affronteranno la Bosnia Erzegovina.