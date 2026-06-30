Parma, colpo in porta: arriva Giovanni Daffara dalla Juventus!

Il Parma mette a segno un importante colpo di mercato per il presente e il futuro. Il club ducale ha infatti acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il portiere Giovanni Daffara, classe 2004, reduce da una stagione da protagonista con la maglia dell’Avellino.
L’operazione è stata definita sulla base di circa 6 milioni di euro, confermando la volontà della società emiliana di investire su uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano.
Daffara lascia la Juventus: il Parma punta su di lui
Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Giovanni Daffara ha vissuto un’annata di grande crescita in prestito all’Avellino. Le sue prestazioni gli hanno permesso di affermarsi come uno dei migliori estremi difensori della Serie B, attirando l’attenzione di diversi club.
Il Parma ha deciso di anticipare la concorrenza, chiudendo l’affare a titolo definitivo e assicurandosi un portiere di grande prospettiva.
Operazione da 6 milioni: investimento per il futuro
L’investimento da circa 6 milioni di euro più bonus e senza recompra, testimonia la fiducia del Parma nelle qualità del classe 2004. Daffara abbina ottimi riflessi, personalità e margini di crescita importanti, caratteristiche che lo rendono uno dei profili più interessanti nel suo ruolo.
L’arrivo dell’ex Juventus rappresenta un tassello significativo nella strategia del club, che continua a costruire una rosa giovane e competitiva, puntando su talenti italiani destinati a diventare protagonisti anche ai massimi livelli.