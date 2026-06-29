Mondiale, Ancelotti soffre ma passa: il Brasile elimina il Giappone

Un gol allo scadere di Gabriel Martinelli regala al Brasile il successo 2-1 contro il Giappone e il pass per gli ottavi di finale del Mondiale.

Prestazione di personalità quella dei Samurai che trovano il vantaggio con Sano. Palla recuperata su errore di Danilo, Casemiro seminato e Alisson battuto con un tiro da fuori per l’1-0. Ad inizio ripresa dentro Endrick per l’infortunato Paquetà. Al 56′ arriva il pari verdeoro, cross di Gabriel Magalhaes e inzuccata del peggiore in campo fino a quel momento, Casemiro fa 1-1. Quando oramai sembrava tutto fatto per i supplementari arriva il gol del 2-1 del Brasile. Bruno Guimaraes trova Gabriel Martinelli che da buona posizione sigla il 2-1 finale. Agli ottavi il Giappone affronterà una tra la Costa d’Avorio e la Norvegia.

Brasile-Giappone, le formazioni ufficiali

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paquetá, Vinicius Jr; Cunha. Ct. Ancelotti.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Ito H., Tomiyasu, Taniguchi; Doan, Sano, Ito J., Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda. Ct. Moriyasu.

ARBITRO: Mariani (Italia). ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni (Italia). IV UFFICIALE: Schärer (Svizzera).

Sano illude, Casemiro e Martinelli salvano il Brasile

Giappone che parte forte e al 29′ sblocca la partita. Sano recupera palla a centrocampo su un passaggio sbagliato di Danilo, parte in contropiede e semina Casemiro arrivando al limite da dove con una conclusione precisa e angolata supera Alisson per la rete del vantaggio nipponico. Nella ripresa arriva il pari del Brasile firmato da Casemiro al 56′. Cross da sinistra di Gabriel Magalhaes e inzuccata perfetta del centrocampista che fa 1-1 riprendendosi dall’errore sullo 0-1. Allo scadere il Brasile e Ancelotti la vincono. Bruno Guimaraes serve una palla perfetta a Gabriel Martinelli, l’attaccante dell’Arsenal calcia a giro, Suzuki tocca ma non basta finisce 2-1. Brasile agli ottavi contro una tra Costa d’Avorio e Norvegia. Giappone eliminato.

Le parole di Ancelotti e Martinelli

Carlo Ancelotti, ct del Brasile ha commentato così il match vinto 2-1 contro il Giappone: “Abbiamo giocato bene e meritato di vincere. Abbiamo preso gol ma la squadra non ha perso la pazienza. Abbiamo fatto bene anche nella prima parte. Il secondo tempo è stato meno chiuso ma anche del primo tempo non ero deluso. I cambi hanno fatto la differenza. Paquetà e Casemiro? Vedremo domani. E’ stato molto importante vincere. Neymar? Pensavo di metterlo ai supplementari, se non avessimo pareggiato l’avrei messo anche al 60′ o al 65′. A quel punto avevamo il controllo del gioco e quindi sarebbe stata una forzatura“.

Così Gabriel Martinelli dopo la vittoria contro il Giappone: “Non ci sono parole per descrivere quel momento per la gioia che questo gol ha dato a tutto il Brasile. Non so come spiegare questa gioia. L’altro giorno parlavo con la mia famiglia. Sono contento di avere avuto questa opportunità meravigliosa e di essermela giocata bene. La botta che ho preso? Ne valeva la pena per avere una gioia così grande. Il Giappone ha fatto benissimo. Non importa la posizione dove ho giocato, l’importante è aver dato il mio contributo“.