Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 29 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

11:30 Il PSG ha effettuato il sorpasso decisivo sul Liverpool per assicurarsi Yan Diomandé. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC Sport, l’esterno offensivo — attualmente protagonista al Mondiale con la maglia della Costa d’Avorio — ha preferito il progetto dei parigini rispetto al corteggiamento dei Reds. L’accordo tra il club francese e il calciatore di proprietà del Lipsia è già stato raggiunto: Diomandé si trasferirà a Parigi subito dopo il Mondiale 2026, legandosi al nuovo club con un contratto di cinque anni.

11:20 Ufficiale: Godfrey in prestito dall’Atalanta al Glasgow Rangers.

Calciomercato Juventus: all-in Kolo Muani

11:00 Pedullà: “Kolo Muani-Juventus: via ai confronti con il PSG, notizia di venerdì scorso dopo la svolta anticipata due giorni prima. Lavori in corso per trovare gli accordi”.

10:40 Longari: “Potrebbe arrivare già oggi l’annuncio di Lewandowski con i Chicago Fire. L’ex attaccante del Barcellona ha firmato per due anni”

10:30 L’annuncio di Pedro a Rtvc: “Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Il Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un’idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me“.

10:00 Pedullà: “Gila-Atalanta: mercoledì scorso la sorprendente irruzione. La prossima sarà una settimana importante. Il Napoli si è mosso per primo ma deve aumentare offerta”.

9:00 Pedullà: “Bella Kotchap e Lorenzo Berardi: visite confermate con il Venezia“.

Un nuovo portiere per i Lancieri

8:30 Longari: “Marc-André ter Stegen e l’Ajax sono sempre più vicini. L’operazione si farà a titolo definitivo, non in prestito. Dialoghi in corso per l’ingaggio del portiere in uscita dal Barcellona“.

Dimissioni dopo i Fallimenti Mondiali

8:00 Flop Mondiale, si dimette il presidente della Federazione dell’Arabia Saudita: “Un fallimento”.

7:00 L’ex portiere della Juve Neto rescinde il contratto con il Botafogo.

6:30 Corea del Sud, il ct Hong Myung-bo si dimette dopo l’eliminazione Mondiale.

6:00 Scozia eliminata dal Mondiale, si dimette il ct Clarke.