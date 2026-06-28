Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 28 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Perisic vicino all’Inter: il retroscena dal Mondiale

9:15 Dopo la vittoria della Croazia, Ivan Perisic ai microfoni di Tancredi Palmeri su SportItaila: “Inter? A gennaio ero vicino, il Psv non mi ha lasciato. Dipende dal presidente e dal direttore, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare”.

Perišić: “Ritorno all’Inter? A gennaio ero vicino. Sanno dove trovarmi…‼️” Dopo la vittoria della #Croazia per 2-1 contro il Ghana, Ivan #Perisic ha parlato in esclusiva ai microfoni di #Sportitalia tornando anche sul possibile ritorno all’ #Inter 👀⚫️🔵 🎤 @tancredipalmeri pic.twitter.com/lohofpHhZy — Sportitalia (@tvdellosport) June 28, 2026



9:00 Longari: “Il Leeds è su Suzuki ormai da 10 giorni”.

8:30 Pedullà: “La valutazione di Chalobah è quella indicata tre giorni fa: 30 milioni più bonus”.

8:00 Longari: “Valutazioni confermate per l’affare Miretti tra Juve e Bologna, con i rossoblù che continuano a lavorare per portare a casa il centrocampista bianconero”.