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LIVE Calciomercato, tutte le notizie in tempo reale: il Bologna spinge per Miretti, Perisic e il retroscena sull’Inter

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Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 28 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Perisic vicino all’Inter: il retroscena dal Mondiale

Perisic torna in Croazia
Annuncio ufficiale: Perisic torna nel suo primo club (LaPresse) – sportitalia.it

9:15 Dopo la vittoria della Croazia, Ivan Perisic ai microfoni di Tancredi Palmeri su SportItaila: “Inter? A gennaio ero vicino, il Psv non mi ha lasciato. Dipende dal presidente e dal direttore, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare”.


9:00 Longari: “Il Leeds è su Suzuki ormai da 10 giorni”.

8:30 Pedullà: “La valutazione di Chalobah è quella indicata tre giorni fa: 30 milioni più bonus”.

8:00 Longari: “Valutazioni confermate per l’affare Miretti tra Juve e Bologna, con i rossoblù che continuano a lavorare per portare a casa il centrocampista bianconero”.

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