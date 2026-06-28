Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 27 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00.00 Live concluso, continuate a seguire tutte le news sul nostro sito.

22.50 Dal Portogallo, il difensore del Benfica Antonio Silva è stato accostato al Milan. Lo riporta il nostro Alfredo Pedullà.

21.50 Fiorentina, Beltran avrebbe accettato di tornare al River Plate. Nelle casse viola 7 milioni più il 50% della rivendita del calciatore.

20:50 Il Chelsea ha fissato a 30 milioni il prezzo di Chalobah, che piace al Como.

19.50 Berardi dal Pescara al Venezia: è fatta. Lunedì visite e firme, cinque anni di contratto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19.10 Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lech Poznań i diritti alle prestazioni sportive dell’esterno offensivo Kornel Lisman, che ha sottoscritto un contratto fino al 30/06/2030 con opzione di prolungamento a favore della società per la stagione 2030/31.

18.50 Godfrey–Rangers: conferme sulle indiscrezioni di un’ora e mezza fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18.15 UFFICIALE Il Parma ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Benjamin Cremaschi dall’Inter Miami CF.

17.30 Akliouche è sempre più vicino al PSG. Secondo Footmercato, Maghnes Akliouche ha raggiunto un accordo con il club francese. Nell’ultima stagione con la maglia del Monaco, l’esterno offensivo ha raccolto 43 presenze, condite da 7 gol e 11 assist.

17.00 UFFICIALE Eliaquim Mangala, ex Manchester City, ha annunciato il ritiro.

15:00 Torino, lunedì Duvan Zapata firmerà il rinnovo di contratto fino al 2028.

13:27 Como, vicino Davinson Sanchez.

11:35 Pedullà: “Il Genoa sempre più vicino a Stroud per la fascia”.

Alessandro #Romano è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del #Cagliari 🔴🔵#Sportitalia pic.twitter.com/xqpUBiVCXL — Sportitalia (@tvdellosport) June 27, 2026



11:15 Alessandro Romano, visite a Roma con il Cagliari.

11:00 Pedullà: “Gaetano resta il primo nome per la regia dell’Atalanta, ma servirà ancora un po’ di pazienza per la definitiva quadratura con il Cagliari. Cifra confermata: circa 15 milioni “.

10:00 Marco Palestra ha completato le visite mediche con il Chelsea: nelle prossime ore l’ufficialità.

Asse di calciomercato Juve-Bologna

9:00 Pedullà: “Vale quanto vi abbiamo svelato due giorni fa. La Juventus procede spedita per Randal Kolo Muani con la chiara intenzione di trovare qualsiasi accordo con il Paris Saint-Germain. E c’è un discorso avviato con il Bologna, potenzialmente su tre tavoli (forse quattro). Premessa: a noi non risultano tensioni per Lucumí, anzi c’è la volontà reciproca di arrivare a un accordo totale, magari scendendo sotto la clausola di 28 milioni in vigore fino a metà luglio. Soprattutto: Lucumí, attualmente impegnato al Mondiale, ha dato apertura totale, c’è gradimento assoluto. Il secondo tavolo potrebbe essere Miretti, come già anticipato, in un’operazione staccata e malgrado la concorrenza della Fiorentina. Il terzo tavolo, per ora un’ipotesi: la Juventus ha chiesto informazioni su Castro, ne avevamo parlato a gennaio, ma fin qui senza sviluppi (la valutazione è di oltre 40 milioni). Il quarto potenziale tavolo potrebbe essere Adzic che ha diverse richieste dalla Serie A. Quanto a Kolo Muani la Juventus ora lavorerà con sempre maggiore intensità per trovare la totale quadratura con il Paris Saint-Germain (l’accordo con l’attaccante c’è da tempo)”.

8:00 Longari: “Conferme sulla pista Leeds svelata la scorsa settimana per Zion Suzuki del Parma”.