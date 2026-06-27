Gonçalo Ramos, ecco il nove del Diavolo. Cifra record e sintonia con Amorim

Un Diavolo… da record. Dopo una stagione fallimentare sul piano dei risultati, il Milan vuole ripartire all’insegna dell’entusiasmo. E il primo colpo di mercato riguarda Goncalo Ramos, attaccante del PSG.

A venticinque anni, Ramos può contare quasi cento gol in carriera. E’ un giocatore che vede molto bene la porta: 41 con il Benfica, 45 con il PSG, 10 con il Portogallo. Ha vinto con i club e in nazionale, lo volevano tante big d’Europa, ma alla fine il Milan ha preso il sopravvento, sbaragliando la concorrenza. 70 milioni di parte fissa, qualche mln di bonus. Un affare a dir poco stratosferico sul piano economico.

Sintonia con Amorim

E’ l’attaccante che voleva Amorim. Determinante, comunque, è stata la volontà del calciatore, che ha scelto il Milan nonostante i numerosi interessamenti delle big europee. Visite mediche già svolte in Florida, dove Ramos si trova con la nazionale portoghese al Mondiale. In arrivo nei prossimi giorni la firma sul contratto. Nel corso della stagione 2025/2026, Ramos ha segnato 12 gol, così divisi: 6 in Ligue 1, due in Champions, 2 in Coppa di Francia, uno in Supercoppa francese e uno in Supercoppa UEFA.