Fiorentina, ecco Viery: chi è il primo colpo estivo di Paratici

In casa Fiorentina è fatta per l’arrivo dal Gremio del difensore classe 2005′, Viery. Prospetto interessante arriva per rinforzare un reparto in difficoltà nell’ultima stagione.

Rinforzo importante in casa Fiorentina, dal Gremio arriverà infatti Viery. Difensore classe 2005′ può giocare ovunque nel reparto arretrato, da centrale, da braccetto ma anche da terzino sinistro. Sarà quindi una pedina importante per Grosso. 21 anni compiuti il 2 gennaio, Viery ha tutto per crescere ancora e l’arrivo in Serie A può rappresentare uno step ulteriore nella sua crescita. Alto 1.87 ha un’ottima stazza fisica e questo lo può rendere utile anche sulle palle inattive, nell’ultima stagione ha segnato 2 gol in Brasile. Ora è tutto pronto per l’arrivo a Firenze per circa 17 milioni.

Fiorentina, è fatta per Viery

E’ iniziato il calciomercato in casa Fiorentina, è di ieri infatti la notizia dell’accordo tra la società viola e il Gremio per circa 17 milioni per il trasferimento in riva all’Arno di Viery, difensore centrale classe 05′. In grado di giocare anche da terzino o da braccetto, Viery sarà il primo colpo di Paratici per Grosso e andrà a rinforzare, un reparto, quello difensivo, che ha mostrato tante difficoltà nell’ultima stagione. Nel contratto di Viery era presente una clausola da 50 milioni, aggiunta con l’ultimo rinnovo fino al 2029. L’accordo con la Fiorentina è però arrivato per 17 circa complessivi.

La sua carriera è cambiata dall’arrivo sulla panchina del Gremio di Luis Castro. Viery è infatti passato da giocare esterno a difensore centrale, cambiando così radicalmente il suo rendimento in campo. Il CIES lo ha recentemente inserito al 6° posto della classifica dei migliori U23 del Brasile. Il classe 05′ è entrato nel settore giovanile del Gremio a 10 anni. L’esordio in Brasile è arrivato nel 2025. Nell’ultima stagione in 27 presenze tra tutte le competizioni ha siglato 2 gol e 1 assist.

#Viery (difensore centrale classe 2005) dal #Gremio alla #Fiorentina per oltre 17 milioni di euro: conferme sulle indiscrezioni brasiliane di oltre un’ora fa https://t.co/ebCk6mMu6C — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 25, 2026

Viery è solo il primo colpo

Non solo Viery, in casa Fiorentina si lavora anche per altri colpi. Tanti i calciatori che piacciono, tra questi il centrocampista del Sassuolo, Kristian Thorstvedt. Il Norvegese, impegnato ora ai Mondiali, è una specifica richiesta di Fabio Grosso, che lo ha allenato al Sassuolo. Thorstvedt era già stato cercato a gennaio, quando poi è rimasto in neroverde. Ora la Fiorentina potrebbe provare ad affondare il colpo.

A centrocampo piace poi anche il regista del Parma, Adrián Bernabé, lo spagnolo, classe 01′, ha fatto capire al suo club di voler lasciare e potrebbe essere un rinforzo importante per la mediana della Fiorentina. Su di lui c’è però anche la concorrenza dello Sporting Lisbona. Il club portoghese può contare anche sulla possibilità di offrire al calciatore il palcoscenico della Champions League nella prossima stagione.