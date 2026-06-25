Mondiale 2026, stasera in campo la Germania: il programma

Continuerà questa sera il programma del Mondiale con due gare in programma e verdetti ancora da raggiungere.

Continuerà questa sera il programma del Mondiale con due gare in programma e verdetti ancora da raggiungere. Due sfide in contemporanea, c’è anche la Germania.

Ore 22:00 – Curaçao-Costa d’Avorio (Gruppo E)

Novanta minuti decisivi per il destino del Girone E. La Costa d’Avorio arriva all’ultima giornata da seconda in classifica con 3 punti, forte del successo ottenuto contro l’Ecuador e della buona prestazione offerta contro la Germania. Agli africani potrebbe bastare anche un pareggio per avvicinare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mentre il Curaçao è chiamato a un’impresa dopo il pesante ko all’esordio contro i tedeschi e lo 0-0 ottenuto contro l’Ecuador.

La formazione caraibica, alla sua prima partecipazione mondiale, sogna uno storico passaggio del turno e sa che soltanto una vittoria garantirebbe concrete possibilità di avanzare. Dall’altra parte, la squadra di Emerse Faé vuole trasformare l’ottimo percorso fin qui disputato in una qualificazione che sarebbe storica per il calcio ivoriano

Ore 22:00 – Ecuador-Germania (Gruppo E)

Al MetLife Stadium andrà in scena una sfida dai significati opposti. La Germania ha già conquistato il primo posto del girone grazie ai successi contro Curaçao e Costa d’Avorio, assicurandosi l’accesso ai sedicesimi con una giornata d’anticipo. I tedeschi scenderanno comunque in campo per chiudere la fase a gironi a punteggio pieno e confermare il proprio status di candidata al titolo.

Per l’Ecuador, invece, si tratta di una vera e propria finale. Dopo la sconfitta contro la Costa d’Avorio e il pareggio senza reti con il Curaçao, i sudamericani hanno raccolto un solo punto e sono obbligati a cercare un risultato di prestigio contro la corazzata tedesca per alimentare le speranze di qualificazione. Con il gruppo ancora apertissimo alle spalle della Germania, ogni gol potrebbe risultare determinante nella corsa verso la fase a eliminazione diretta