LIVE Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 24 giugno: Palestra al Chelsea, ci siamo! Tutti i retroscena del sorpasso Blues e gli accordi in definizione. Ore cruciali per il futuro di Nico Paz

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 24 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

9:00 Le ultime giornate sono state davvero molto delicate sul fronte Marco Palestra. Prima la presenza del suo agente, Marco Lucci, a Milano. Poi il sorpasso del Chelsea che si è concretizzato nella serata di ieri.

Decisiva è stata la forte volontà di Xabi Alonso di avere con sé il classe 2005 per la prossima stagione. Gli accordi tra Chelsea e Atalanta sono in via di definizione e la cifra complessiva dell’affare si aggira intorno ai 60 milioni.

Nello specifico l’accordo dovrebbe basarsi su 57 milioni di parte fissa, 3 mln di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Restano da definire, in mattinata, gli ultimi aspetti burocratici e legali. Il contratto di Palestra sarà di cinque anni e sarà da 5 milioni di euro a stagione.

8:55 Roma, in cima alla lista di Gasperini c’è Greenwood. Lo spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, inserendo anche il nome di Nahuel Molina come profilo preferito per la corsia esterna.

8:30 Palestra, il sorpasso del Chelsea sull’Inter è ormai decisivo: i blues vedono il traguardo per una cifra complessiva di quasi 60 milioni di euro. Accordi pressoché raggiunti tra il club londinese e l’Atalanta.

8:15 Le ultime su Nico Paz: Giovedì 25 giugno, ore 13 e dintorni. Il Como andrà in Spagna per parlare di Nico Paz con il forte desiderio di trattenerlo nel rispetto della volontà del calciatore che ha dato la precedenza al club lombardo. Ci sono tre strade, quelle già raccontate. La prima (non semplice) che porterà il Como a dire “rivediamoci l’anno prossimo con le stesse condizioni della recompra a favore del Real”.

La seconda porterebbe il Real ad acquistare il cartellino per girarlo in prestito al Como, ma Florentino Perez vuole fare cassa dopo i recenti investimenti e quelli che dovrà ancora fare. La terza strada prevedrebbe un’operazione a titolo definitivo del Como per 55-60 milioni con recompra per il Real a condizioni più alte. Il Como, per ricchezza del club, potrebbe fare questo e altro ma ci sono paletti imposti dall’Uefa e dalla prossima partecipazione Champions. Si cercherà una soluzione che possa accontentare Paz. Tutte le proiezioni legate all’inserimento di eventuali altri club (Inter compresa) per il momento sono semplici supposizione. Almeno fino a giovedì pomeriggio. Così il nostro Alfredo Pedullà.