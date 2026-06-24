Serie A, la programmazione delle prime cinque giornate

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.

1^ GIORNATA (22-24 agosto)

INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30

UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30

GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45

PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45

FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30

VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30

ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45

TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45

BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30

ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45

2^ GIORNATA (28-31 agosto)

MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45

FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30

MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30

SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30

JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45

NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30

CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45

LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45

LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30

ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45

3^ GIORNATA (4-7 settembre)

GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45

FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15

INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18

ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45

FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15

PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15

BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18

JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45

CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30

UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45

4^ GIORNATA (11-14 settembre) con l’asterisco le possibile modifiche per le squadre impegnate nelle coppe

VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45

GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15

LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** sabato 12 settembre ore 18

ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45

TORINO-ROMA* domenica 13 settembre ore 12.30

COMO-PARMA* domenica 13 settembre ore 15

LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15

NAPOLI-BOLOGNA* domenica 13 settembre ore 18

LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** domenica 13 settembre ore 20.45

INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45

5^ GIORNATA (18-20 settembre)

MONZA-SASSUOLO venerdì 18 settembre ore 20.45

BOLOGNA-TORINO sabato 19 settembre ore 15

UDINESE-CAGLIARI sabato 19 settembre ore 15

ROMA-INTER sabato 19 settembre ore 18

VENEZIA-LAZIO sabato 19 settembre ore 20.45

FIORENTINA-NAPOLI domenica 20 settembre ore 12.30

FROSINONE-COMO domenica 20 settembre ore 15

PARMA-GENOA domenica 20 settembre ore 15

JUVENTUS-ATALANTA domenica 20 settembre ore 18

MILAN-LECCE domenica 20 settembre ore 20.45