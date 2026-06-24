Serie A, la programmazione delle prime cinque giornate

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.
La Lega Serie A ha pubblicato gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.
UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30
GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45
PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45
FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30
VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30
ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45
TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45
BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30
ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45
2^ GIORNATA (28-31 agosto)
MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45
FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30
MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30
SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30
JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45
NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30
CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45
LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45
LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30
ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45
3^ GIORNATA (4-7 settembre)
GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45
FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15
INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18
ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45
FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15
PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15
BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18
JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45
CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30
UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45
4^ GIORNATA (11-14 settembre) con l’asterisco le possibile modifiche per le squadre impegnate nelle coppe
VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45
GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15
LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** sabato 12 settembre ore 18
ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45
TORINO-ROMA* domenica 13 settembre ore 12.30
COMO-PARMA* domenica 13 settembre ore 15
LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15
NAPOLI-BOLOGNA* domenica 13 settembre ore 18
LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** domenica 13 settembre ore 20.45
INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45
5^ GIORNATA (18-20 settembre)
MONZA-SASSUOLO venerdì 18 settembre ore 20.45
BOLOGNA-TORINO sabato 19 settembre ore 15
UDINESE-CAGLIARI sabato 19 settembre ore 15
ROMA-INTER sabato 19 settembre ore 18
VENEZIA-LAZIO sabato 19 settembre ore 20.45
FIORENTINA-NAPOLI domenica 20 settembre ore 12.30
FROSINONE-COMO domenica 20 settembre ore 15
PARMA-GENOA domenica 20 settembre ore 15
JUVENTUS-ATALANTA domenica 20 settembre ore 18
MILAN-LECCE domenica 20 settembre ore 20.45