Home » Calcio » Serie A, la programmazione delle prime cinque giornate

Serie A, la programmazione delle prime cinque giornate

di

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.

Cristian Chivu rinnova con l'Inter fino al 2028
Cristian Chivu rinnova con l’Inter fino al 2028
1^ GIORNATA (22-24 agosto)
INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30

UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30

GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45

PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45

FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30

VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30

ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45

TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45

BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30

ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45

2^ GIORNATA (28-31 agosto)

MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45

FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30

MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30

SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30

JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45

NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30

CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45

LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45

LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30

ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45

3^ GIORNATA (4-7 settembre)

GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45

FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15

INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18

ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45

FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15

PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15

BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18

JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45

CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30

UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45

4^ GIORNATA (11-14 settembre) con l’asterisco le possibile modifiche per le squadre impegnate nelle coppe

VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45

GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15

LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** sabato 12 settembre ore 18

ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45

TORINO-ROMA* domenica 13 settembre ore 12.30

COMO-PARMA* domenica 13 settembre ore 15

LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15

NAPOLI-BOLOGNA* domenica 13 settembre ore 18

LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** domenica 13 settembre ore 20.45

INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45

5^ GIORNATA (18-20 settembre)

MONZA-SASSUOLO venerdì 18 settembre ore 20.45

BOLOGNA-TORINO sabato 19 settembre ore 15

UDINESE-CAGLIARI sabato 19 settembre ore 15

ROMA-INTER sabato 19 settembre ore 18

VENEZIA-LAZIO sabato 19 settembre ore 20.45

FIORENTINA-NAPOLI domenica 20 settembre ore 12.30

FROSINONE-COMO domenica 20 settembre ore 15

PARMA-GENOA domenica 20 settembre ore 15

JUVENTUS-ATALANTA domenica 20 settembre ore 18

MILAN-LECCE domenica 20 settembre ore 20.45

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×