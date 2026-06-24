La “Viking row” invade anche Times Square: lo spettacolo dei tifosi norvegesi al Mondiale

La Norvegia sta disputando un ottimo Mondiale: due vittorie in due partite e accesso aritmetico ai sedicesimi di finale della competizione. Anche i tifosi stanno colorando il Mondiale a suon di cori e spettacolare scenografia.

La “Viking row”, la coreografia dei tifosi della Norvegia, sta diventando uno dei gesti più rappresentativi dei Mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Anche dopo la partita contro il Senegal, disputata lunedì sera in New Jersey, i sostenitori della nazionale scandinava hanno mimato la remata dei vichinghi nella centralissima Times Square di New York; poi l’hanno replicata nei vagoni della metro verso lo stadio East Rutherford. Ma non è tutto, perché la remata dei vichinghi è stata anche eseguita al termine della partita.

La remata vichinga che fa impazzire il web

Tamburo nella disponibilità di Odegaard e i tifosi, insieme ai giocatori in campo, si sono scatenati. Nel prossimo impegno, contro la Francia, la nazionale norvegese si gioca il primo posto del raggruppamento.

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E, visto che la remata dei vichinghi sembra portare particolarmente bene, beh, sicuramente verrà replicata in ogni momento che precede la gara, ma anche nel corso dell’incontro e magari pure al triplice fischio.