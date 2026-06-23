Flop Inghilterra, il Ghana ferma Kane e compagni sul pari

Termina 0-0 la gara della seconda giornata del gruppo L tra l’Inghilterra e il Ghana. Flop per Harry Kane e compagni che mancano i 3 punti.

Finisce in parità la gara tra l’Inghilterra di Harry Kane e il Ghana di Semenyo. Tre Leoni che creano diverse palle gol senza trovare però il gol del vantaggio. A New York arriva così il primo passo falso dei ragazzi di Tomas Tuchel. Un Ghana molto organizzato riesce infatti ad impedire alla formazione inglese di stappare le marcature. Dopo il successo 4-2 contro la Croazia nella prima giornata, l’Inghilterra sale così a 4 punti in classifica. Gli stessi del Ghana che aveva sconfitto 1-0 Panama nella prima gara del torneo.

Inghilterra-Ghana, le formazioni ufficiali

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetei, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Sibo, Partey; I. Williams, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz.

Kane non sfonda, finisce in parità

Prima chance inglese al 12′. Madueke inventa per James, il cui cross basso viene allontanato in extremis dalla difesa del Ghana. Altra occasione poco dopo per l’Inghilterra, ci prova Rice su punizione ma non trova il vantaggio. Nel finale di primo tempo prima chance per il Ghana, ci prova Semenyo che viene però fermato dalla difesa dopo un’iniziativa personale. In chiusura di primo tempo occasione per Kane, la sua conclusione viene murata.

In avvio di secondo tempo il primo tentativo è di Gordon, para Asare. Poco dopo ci prova Madueke, conclusione alta. Dopo i cambi la miglior occasione è per il Ghana. Fatawu lancia Adu, tutto solo davanti a Pickford. L’attaccante spreca da buona posizione. Nel finale super occasione per l’Inghilterra. O’Riley entrato dalla panchina colpisce la traversa con un colpo di testa. Sulla ribattuta, Kane calcia alto da ottima posizione. Finisce così 0-0. 23^ pari per l’Inghilterra ai Mondiali, 13^ per 0-0.