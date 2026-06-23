Portogallo, ecco Cristiano Ronaldo: Uzbekistan battuto

E’ arrivato anche Cristiano Ronaldo, dopo la prova opaca contro la Repubblica Democratica del Congo, CR7 ha trascinato il Portogallo con una doppietta nella vittoria 5-0 contro l’Uzbekistan di Cannavaro.

Dopo le doppiette di ieri di Messi, Mbappé e Haaland, ha siglato due gol oggi anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha aperto la gara contro l’Uzebekistan, vinta 5-0 e siglato poi anche il gol del 3-0. Con questi due gol, CR7, sale a quota 10 gol ai Mondiali, uno almeno a edizione per 6 e edizioni di fila. Record assoluto, nessuno come lui. A 41 anni diventa anche il calciatore più “anziano” di sempre a segnare ai Mondiali, strappando il record a Messi che ha segnato a 38 anni. Vittoria netta e prestazione di personalità del Portogallo, nel finale in gol anche Rafael Leao.

Ufficiali Portogallo-Uzbekistan

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo.

CT: Martinez.

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

CT: Cannavaro.

Doppietta Ronaldo e gol Mendes, 3-0

Pronti-via e Portogallo in vantaggio dopo appena 6 minuti. Assist di Cancelo e gol di Cristiano Ronaldo, il 9 in 24 gare ai Mondiali. In gol per la sesta edizione consecutiva, nessuno come lui. Messi 18 gol totali, non ha segnato nel 2010. Al 17′ è 2-0. Punizione Portogallo, Ronaldo lascia calciare Nuno Mendes che non sbaglia e raddoppia. Al 30′ Ganiev fa 2-1, rete annullata al VAR per fallo su Cancelo ad inizio azione. Al 39′ è 3-0, palla visionaria di Bruno Fernandes e conclusione al millimetro di CR7 che fa doppietta, 10 ai Mondiali e chiude virtualmente la gara.

Autogol e Leao, vince 5-0 il Portogallo

Al 60′ è 4-0. In mischia, Nematov trafigge il suo portiere. Portogallo show. Al 82′ entra in campo Leao, 5 minuti e lo stesso attaccante fa 5-0 raccogliendo un cross al centro e calciando preciso e forte sotto la traversa per il primo gol al Mondiale. Vittoria netta e schiacciante del Portogallo che sale a 4 punti in classifica nel girone in attesa di Colombia-R.D. Congo.