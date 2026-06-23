Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 23 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

9:30 Stefan de Vrij è sempre più vicino al Panathinaikos. Il difensore centrale che ha deciso di lasciare l’Inter a parametro zero ha scelto il club di Atene per proseguire la sua carriera.

Le ultime notizie di ieri

23.59 Gianluigi Longari: è confermato il pressing della Fiorentina su Adrian Bernabè, che è sempre più lontano da un accordo per il rinnovo con il Parma.

23.55 Pedullà: il Bayer Leverkusen ha chiuso un colpo importante per l’attacco, circa 30 milioni all’Olympique Lione per assicurarsi le prestazioni di Afonso Moreira, portoghese classe 2005 che ha dimostrato di avere qualità non indifferente. Possiamo raccontare un retroscena, ovvero che la Roma ha seguito e apprezzato a lungo Moreira nell’ultima mese, relazioni eccellenti a conferma di quando stavamo raccontando. Sarebbe potuto diventare un obiettivo concreto se la Roma non avesse avuto le mani legate, vendere entro il 30 giugno prima di pensare al mercato in entrata.

23.50 Pedullà su Gila: il Napoli (obiettivo primario da quasi un mese) alza il cash e può toccare 18-20 milioni. Accordo totale (ormai da una settimana) sull’ingaggio. Conferme sul gradimento Lazio per Lucca. Sempre se su Rafa #Marin (altro nome anticipato una settimana fa) non ci fossero margini, partita aperta. La Lazio ha provato a proporre a Gila il rinnovo fino al 2028, ma senza margini.

23.48 Pedullà: Cheikh Niasse ha un lungo contratto con il Verona, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. Sul centrocampista classe 2000 ci sono stati sondaggi di due o tre club, soprattutto ha avuto inizio una trattativa con il Norwich. Non ci sono accordi, anzi esiste un po’ di distanza, le parti resteranno in contatto per avvicinarsi all’intesa.

23.39 Gianluigi Longari spiega le parole di Julian Alvarez, che è uscito allo scoperto dicendo: “Ho parlato con il mio club, penso che la cosa migliore per me sia cambiare squadra e spero di poter realizzare il mio sogno”. Longari spiega: il sogno di Julian Alvarez è solo il Barcellona, e spingerà perchè il trasferimento possa avvenire. Il Barca non fará altre offerte interlocutorie, ma solo se ci sarà la prospettiva reale di chiudere con l’Atletico Madrid.

23.40 Pedullà: Alessandro Romano vorrebbe restare in Serie A, il Cagliari ha parlato con la Roma, ma il Palermo può investire sul cartellino.

23.35 Thiago Silva a 41 non molla: ufficiale il trasferimento alla Fluminense.