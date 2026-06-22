Messi fa la storia superando Klose nella classifica marcatori all-time dei Mondiali, l’Argentina grazie alle sue due reti (dopo un calcio di rigore guadagnato da Lautaro e sbagliato dalla Pulce) batte l’Austria e si qualifica con un turno d’anticipo ai sedicesimi di finale.

Messi fa la storia superando Klose nella classifica marcatori all-time dei Mondiali, l’Argentina grazie alle sue due reti (dopo un calcio di rigore guadagnato da Lautaro e sbagliato dalla Pulce) batte l’Austria e si qualifica con un turno d’anticipo ai sedicesimi di finale.

Argentina-Austria, la partita

Nel primo tempo l’Argentina ha subito l’opportunità di passare in vantaggio, al 5′: Almada per Lautaro, Posch lo atterra e dopo la revisione al VAR arriva il calcio di rigore. Messi però dimostra di essere umano e stavolta sbaglia, mandando il pallone a lato. Poco male, nonostante una certa sofferenza per la fisicità dell’Austria, la squadra di Scaloni non si smarrisce e si rimette alla ricerca del vantaggio. Prima Lautaro lavora un pallone difficile per Messi, con Alaba che nel tentativo di anticiparlo rischia l’autogol, poi ancora il fenomeno dell’Inter Miami firma il vantaggio dopo un velo di Almada, con un sinistro preciso.

Si tratta del 17esimo gol in carriera ai Mondiali per Messi, uno in più di Miroslav Klose: è record. Nella ripresa Scaloni sostituisce un ottimo (anche se mai pericoloso sottoporta) Lautaro per inserire Julian Alvarez. I ritmi di gara rallentano, con l’Austria che riesce a creare un paio di presupposti per far male, senza avere però grosse chance. È invece Nico Gonzalez, di testa, a sfiorare il palo. Brivido nel recupero: sponda di Danso, Wimmer svetta ma non inquadra i pali. Poi Messi raccoglie un pallone dopo un tentativo fallito da Julian Alvarez e con caparbietà fa 2-0.

La classifica marcatori all-time dei Mondiali: Messi primo

La classifica marcatori eterna dei Mondiali

1)Lionel Messi (Argentina) 18 gol in 28 partite

2) Miroslav Klose (Germania) 16 gol in 24 partite e

3) Ronaldo (Brasile) 15 gol in 19 partite

4) Gerd Muller (Germania) 14 gol in 13 partite e Kylian Mbapppé (Francia) 14 gol in 15 partite