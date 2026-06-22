Mondiali 2026: Capo Verde ferma l’Uruguay e tris Egitto contro Nuova Zelanda, Salah a segno

8 gol nelle due sfide notturne dei Mondiali 2026: finisce 2-2 tra Uruguay e Capo Verde, l’Egitto ribalta la Nuova Zelanda e si avvicina ai sedicesimi di finale.

Uruguay e Capo Verde conquistano un punto a testa

Dopo lo 0-0 con la Spagna, il Capo Verde ferma sul 2-2 anche l’Uruguay a Miami, mantenendo vive le speranze di qualificazione agli ottavi della Coppa del Mondo. Attualmente la classifica del Gruppo H vede la Spagna a 4 punti, Uruguay e Capo Verde a 2, e l’Arabia Saudita a 1. Agli africani potrebbe bastare un pareggio nell’ultimo match per passare il turno (anche come migliore terza), mentre l’Uruguay sarà obbligato a vincere. Vantaggio africano con Kevin Pina, controrimonta della Celeste allo scadere del primo tempo con Araujo e Canobbio, sfruttando la temporanea superiorità numerica per l’infortunio di Arcanjo. Nella ripresa il definitivo 2-2: un errore difensivo di Olivera permette a Helio Varela di firmare il pareggio finale.

L’Egitto cala il tris contro Nuova Zelanda

L’Egitto conquista la prima vittoria nella Coppa del Mondo 2026, superando in rimonta la Nuova Zelanda per 3-1 e portandosi in testa al girone. I neozelandesi sbloccano il match nel primo tempo con un colpo di testa di Surman sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, la nazionale del CT Hassan cambia ritmo e ribalta la partita: Zico pareggia al 15′ con un colpo di testa su cross di Hany, raddoppio di Salah che sfrutta al meglio un assist di tacco dello stesso Zico e tris finale di Trezeguet che chiude i giochi deviando in rete un calcio d’angolo dell’ex Liverpool. Con questo successo l’Egitto ipoteca il pass per i sedicesimi (basterà un risultato positivo contro l’Iran), mentre la Nuova Zelanda resta ferma a 1 punto.