Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 05 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

23:00 Monza, l’arrivo di Robinson.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

22:57 Ufficiale: Lecce, Früchtl ceduto al Salisburgo.

21:31 Ufficiale: Angelino al Deportivo la Coruna.

21:13 Ufficiale: Newcastle, il nuovo allenatore è Matthias Jaissle.

19:25 El Bilal Touré al Parma: anticipazione di sabato scorso. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Visite domani. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:05 Il terzino Aurelio dallo Spezia al Cagliari: trattativa vicina alla chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:00 Il presidente del Besiktas conferma: “Vlahovic? Ci stiamo lavorando. No a Brahim Diaz”.

18:10 Molina: in questi minuti la Roma sta definendo i bonus del contratto dopo l’accordo totale con l’Atletico Madrid. Siamo in pieno countdown. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:10 Offerta ufficiale dell’Hull City da 33M al RC Deportivo per Yeremay Hernandez. La proposta è stata rifiutata dal club spagnolo. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

15:55 “La Juventus resta sempre attenta a Zirkzee”, lancio del 28 luglio quando si stava avanzando per la priorità Kolo Muani. Dipende da condizioni Manchester United e anche da un’uscita. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:32 Chalobah pronto per il Como: esclusiva di venerdì scorso confermata.

14:55 In queste ore è stato riproposto alla Fiorentina il profilo di Roy Revivo. Il terzino sinistro del Maccabi Tel Aviv era già stato sondato dai Viola nel mese di giugno. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

14:50 Malagò annuncia l’arrivo in FIGC di Gianfranco Zola (nessuna sorpresa) che continuerà a fare il suo lavoro in Serie C.

14:02 L’interesse concreto dell’Atletico Madrid per il Cuti Romero, è confermato come anticipato in esclusiva a inizio luglio. L’Inter ha un accordo verbale con il Tottenham da 40M tra parte fissa e bonus. Anche i termini personali non sono un problema, come svelato venerdì da Alfredo Pedullà. I nerazzurri devono realizzare un’uscita per procedere, anche se le tempistiche saranno fondamentali. Barça sullo sfondo in attesa di determinare le proprie strategie in entrata. Così il nostro Gianluigi Longari.

12:20 Cresce la concorrenza ed anche l’interesse per Yeremay Hernandez. Il talentuoso esterno del Deportivo piace anche al Borussia Dortmund, anche se il tema relativo all’ingaggio resta rilevante. Così il nostro Gianluigi Longari.

11:35 Nusa: la Roma può aumentare l’offerta al Lipsia e per ora non molla. Restano comunque vivi i contatti per Fofana del Lione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:30 Franco Mastantuono é un nuovo giocatore della Fiorentina con la formula del prestito e con parte dell’ingaggio pagato dal Real Madrid. Il prossimo anno le due società decideranno insieme il futuro del talento argentino. Arriverà a Firenze nella giornata di oggi con un volo privato da Madrid. Così Flavio Ognissanti.

11:29 Esclusiva: Sebastiano Esposito offerto anche alla Lazio che però cerca una prima punta. Contatti con il Venezia, per ora nessuna intesa con l’Atalanta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:28 Cacciamani: il Torino non ha chiesto 25 milioni, è pubblicità-progresso. Ma 15 più 5, vorrebbe tenerlo, la Roma farà un’altra proposta. Vorrebbe tenere anche Njie per sacrificare eventualmente Gineitis (c’è il Celtic) ma il Crystal Palace aumenterà offerta per l’attaccante. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:26 Roma, Molina sempre più vicino. Da 15 più 5 si scende di 3-4 milioni In giornata call per chiudere. Esclusiva delle 13,52 di ieri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:20 Ora è ufficiale: Gutierrez lascia il Napoli e firma con il Bayer Leverkusen.

10:30 Esclusiva: Romagnoli, contatti con l’Atalanta. Todibo piace, ma per ora nessun affondo. Djimsiti verso l’Arabia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

09:35 L’arrivo in Italia di Yan Couto, terzino destro brasiliano e nuovo rinforzo del Como.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

08:10 Esterno offensivo: Nusa del Lipsia e Fofana dell’Olympique Lione restano i due nomi, la Roma per ora non intende escluderne uno per andare sull’altro. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:05 Molina–Roma: i lavori proseguiranno nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Sow–Genoa: confermata l’anticipazione di Blick. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Esclusiva: Njie, il Torino rifiuta un’offerta del Crystal Palace. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Il Trabzonspor annuncia: “Iniziate le trattative per Salah“.

07:25 Il Galatasaray resta fortemente interessato a Leao, come anticipato nei giorni scorsi. Il portoghese non ha ancora aperto alla Turchia nonostante l’ingaggio promesso e la volontà dei club che lo seguono da vicino. Se ne riparla dopo la tournée, Fenerbahce al momento fermo dopo il viaggio a Milano della scorsa settimana. La concorrenza tra i due club resta accesa. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:15 Al Diriyah offre un prestito annuale ad Al Hilal per Malcolm. Il club di Inzaghi aperto a fare partire il brasiliano che non ha ancora accettato la destinazione. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Fiorentina e Real Madrid al lavoro per risolvere tutti i dettagli per Mastantuono in viola. Si cerca soluzione per il diritto di riscatto e contro riscatto con bonus e opzioni. Il pagamento dell’ingaggio sarà diviso tra i due club e si sta cercando una soluzione sulle percentuali di pagamento per ciascun club. La fumata bianca definitiva dovrebbe arrivare entro domani con conseguente arrivo a Firenze del giocatore. Così Flavio Ognissanti.

07:05 Confermato il tentativo di Al Ittihad svelato in mattinata per Mo Salah. L’attaccante ha un accordo in definizione con il Trabzonspor, ma il club saudita ha presentato un’offerta al rialzo al suo agente in queste ore. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:00 Molina–Roma: prima richiesta Atletico Madrid 15 più 5, ma si può scendere di 3-4 milioni. Molina ha aperto al trasferimento. Così il nostro Alfredo Pedullà.