Live Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 03: Fiorentina, oggi la giornata di Joao Mario. Cagliari, caso Esposito: nuovi passi per Carlos del Nizza

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 03 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutti gli aggiornamenti
08:00 Cagliari, altri passi verso l’attaccante Carlos del Nizza, notizia anticipata da Luca Cilli.
07:55 Sebastiano Esposito, tutti i retroscena. E quanto chiede il Cagliari. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:50 Fiorentina, preso Joao Mario dalla Juventus. Domani le visite mediche. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:45 ll Real Madrid preferisce la Fiorentina a tutte le altre squadre per Mastantuono. Sì aspetta il sì dell’argentino. Così Flavio Ognissanti.
07:35 Indiscrezione di un’autorevole fonte araba di oltre mezz’ora fa: l’Inter propone Asllani e 18 milioni per Diaby.
07:20 Esclusiva: Frosinone in chiusura per Andréas Hountondji attaccante del Burnley. Così il nostro Gianluigi Longari.
07:10 L’Inter mette gli occhi sul giovane talento Vasilije Kostov. Secondo quanto raccolto da Footmercato, il centrocampista offensivo serbo di 18 anni è tornato nel mirino del club nerazzurro, che avrebbe già avviato i primi contatti per approfondire il suo profilo. Il giovane della Stella Rossa di Belgrado, già convocato tre volte dalla nazionale maggiore serba, viene valutato circa 20 milioni di euro dal suo club. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:00: Kolo Muani ha scelto la maglia n.9.