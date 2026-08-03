Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 02 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

01:20 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

01:16 Cagliari, altri passi verso l’attaccante Carlos del Nizza, notizia anticipata da Luca Cilli.

00:17 Sebastiano Esposito, tutti i retroscena. E quanto chiede il Cagliari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:05 Fiorentina, preso Joao Mario dalla Juventus. Domani le visite mediche. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:50 ll Real Madrid preferisce la Fiorentina a tutte le altre squadre per Mastantuono. Sì aspetta il sì dell’argentino. Così Flavio Ognissanti.

21:30 Indiscrezione di un’autorevole fonte araba di oltre mezz’ora fa: l’Inter propone Asllani e 18 milioni per Diaby.

21:28 Esclusiva: Frosinone in chiusura per Andréas Hountondji attaccante del Burnley. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:29 L’Inter mette gli occhi sul giovane talento Vasilije Kostov. Secondo quanto raccolto da Footmercato, il centrocampista offensivo serbo di 18 anni è tornato nel mirino del club nerazzurro, che avrebbe già avviato i primi contatti per approfondire il suo profilo. Il giovane della Stella Rossa di Belgrado, già convocato tre volte dalla nazionale maggiore serba, viene valutato circa 20 milioni di euro dal suo club. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:14: Kolo Muani ha scelto la maglia n.9.

18:40 Kolo Muani, il comunicato della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Randal Kolo Muani a fronte di un corrispettivo di € 38 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 12 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031“.

18:15 Adesso è ufficiale: Kolo Muani torna alla Juventus.

17:40 Tutto confermato ed affare fatto: Lindstrøm dal Napoli allo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:35 Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031.

15:45 Kolo Muani, visite mediche terminate:

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15:40 Venezia, ufficiale Simon Sohm dalla Fiorentina.

14:50 Gutierrez al Bayer Leverkusen, è fatta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:45 Read: la Roma prepara una nuova offerta che abbia 25 milioni come base fissa più bonus. Il Feyenoord chiede 27-28 più bonus semplici per arrivare a 30. Read titolare nel test contro l’Atalanta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:30 Ufficiale: Geubbels è un nuovo calciatore del Lecce.

11:50 Joao Mario–Fiorentina: ultimi dettagli quasi due settimane dopo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:45 L’arrivo di Kolo Muani:

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08:05 Gutierrez al Bayer: ultimi dettagli. Operazione da circa 30 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Juventus-Kolo Muani, cambio della formula. Trasferimento a titolo definitivo. 38 milioni subito più 12 di bonus.

07:50 L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!.

07:45 Mattia Esposito–Bari. E’ fatta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Zanon: il Pisa mai hai mollato, ora è ufficiale.

07:30 Juventus, Alajbegovic arrivato a Torino: si attende l’ufficialità.

07:25 Il Parma resta in vantaggio per El Bilal Touré. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 La Sampdoria è concretamente interessata ad Alberto Paleari. A breve potrebbe anche essere formulata una prima proposta al Torino. In uscita Tantalocchi, l’anno scorso in prestito in C al Campobasso.

07:10 Il Chelsea ha annunciato di aver acquisito dall’Hove Albion il diritto alle prestazioni sportive di Danny Welbeck.

07:00 Ufficiale: Akinsanmiro lascia l’Inter e firma con il Monza.