Agustìn Módica, ecco chi può essere il Retegui 2.0

Il Torneo Clausura è appena iniziato e tanti calciatori si stanno già mettendo in mostra. Tra questi anche un possibile Retegui 2.0.

Nato a Villanova d’Albenga, Agustín Ignacio Módica, ha segnato 3 gol nelle prime 3 giornate del Torneo Clausura 2026. Il primo ciclo Mancini con l’Italia ha visto il neo CT lanciare tantissimi calciatori, tra questi anche Mateo Retegui che è stato direttamente prelevato dal Tigre dove stava stupendo tutti nella Liga Profesional. Ora un altro attaccante aspira a fare lo stesso percorso. L’ex Rosario Central, ora al Gimnasia Mendoza, Módica, possiede infatti il doppio passaporto e ad Espn ha ammesso di sognare di vestire la maglia dell’Italia, proprio come successo per Retegui.

Agustìn Módica, la sua storia

Agustìn è figlio d’arte: il padre Pablo ha giocato dal 2000 al 2005 in diverse squadre italiane nelle serie dilettantistiche liguri. Agustín è nato a Villanova d’Albenga proprio durante il periodo di permanenza della famiglia in Italia, il padre all’epoca giocava all’Albenga. Agustìn possiede la doppia cittadinanza e, all’età di due anni, ha fatto ritorno in Argentina con i genitori.

Il percorso in Argentina

Módica è cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central, con cui ha firmato il suo primo contratto professionistico il 19 aprile 2023. Durante il suo periodo passato nel settore giovanile finisce al centro delle cronache per un episodio avvenuto durante la finale del torneo Gobernador Molinas contro il Newell’s. Dopo aver segnato, l’attaccante viene espulso per uno sputo rivolto al portiere avversario. L’incontro degenera in una maxi rissa e la Federazione calcistica di Rosario prende una decisione senza precedenti: sospendere il torneo prima della conclusione, senza assegnare il titolo.

L’esordio in prima squadra e l’infortunio

Il 14 settembre 2023 ha ricevuto la sua prima convocazione in prima squadra in vista dell’incontro di Copa de la Liga Profesional contro il Colón (SF), e sei giorni dopo ha debuttato contro l’Independiente. Il 24 aprile 2024 ha segnato il suo primo gol nel pareggio per 1-1 contro il Caracas in Coppa Libertadores. Il 17 agosto 2024, durante un contrasto con Joaquín Laso nell’incontro di campionato contro l’Independiente, riporta la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro, a causa di un violento impatto contro un cartellone pubblicitario. Durante il suo recupero matura la decisione di difendere i colori della Nazionale Italiana e non dell’Argentina.

Il futuro e il sogno Italia

In un intervista ad ESPN, Agustìn ha ammesso di sognare di vestire i colori dell’Italia. Non solo in passato aveva parlato così del nostro campionato: “Lo seguo, mi piacciono la Juventus e il Milan. Hanno giocatori molto forti“. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato ad alcuni club italiani, tra cui la Fiorentina, mentre già nel 2025 la Juventus aveva valutato il suo profilo per la Next Gen. Lui attualmente gioca e segna per il Gimnasia Mendoza, 3 gol nelle prime 3 di campionato, che non vorrebbe farlo partire almeno fine a dicembre.