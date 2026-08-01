Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 31 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:30 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:29 Al Ahli ci prova sul serio per Xavi e ha formulato una prima offerta all’ex allenatore del Barcelona. C’è una lista di alternative che comprende anche Vitor Pereira ma i contatti con Xavi stanno andando avanti in attesa di comprendere l’eventuale gradimento dell’allenatore. Così il nostro Gianluigi Longari.

00:00 La domanda è: Mastantuono e Endrick possono essere entrambi protagonisti della prossima Serie A? La risposta è sì, ma bisogna avere prudenza perché la concorrenza non manca. Su Mastantuono (esclusiva dei giorni scorsi di Flavio Ognissanti) la Fiorentina sta lavorando forte nella speranza di anticipare la concorrenza e di capitalizzare i buoni rapporti con il Real Madrid certificati dall’operazione Valdepenas. Quanto a Endrick i tempi possono essere un po’ più lunghi anche se la situazione va monitorata giorno dopo giorno. Si è messa in fila la Roma, anche se l’attuale priorità del club giallorosso è quella di assicurarsi l’esterno offensivo da utilizzare sulla fascia sinistra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:45 La Juventus dovrà pensare inevitabilmente alle uscire dopo aver fatto importanti sforzi in entrata. C’è questa matassa Nico Gonzalez che va sbrogliata, nel senso che Simeone lo apprezza ma l’Atletico Madrid deve fare i passi giusti senza offerte al ribasso per legittimare la richiesta del Cholo. E poi… Conceicao, intoccabile fino a prova contraria che almeno oggi non c’è. Il mercato dice sempre che nessuno è incedibile in presenza di offerte top. Le voci sul Liverpool a caccia di un sostituto di Salah hanno bisogno di fatti concreti, possono emergere altri club. Ma la Juve ha fatto un grande investimento per Conceicao non troppo tempo fa, quindi servirebbe una proposta monstre, altrimenti parliamo del nulla. Di sicuro le uscite vanno monitorate anche nel caso di presunti insospettabili, la Juve ha bisogno di fare cassa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:29 Il Lecce comunica che il centravanti Willem Geubbels, di proprietà del Paris FC, domani alle ore 15:15 atterrerà a Brindisi.

23:26 Koulierakis arriverà domani alle 12,30 a Ciampino.

21:05 Ufficiale: Mitaj nuovo giocatore del Genoa.

21:00 Douglas Luiz: “Sono tornato alla Juve per restare, é il mio obiettivo”.

20:50 Ora è anche ufficiale: Sezonienko nuovo giocatore del Verona.

20:30 Ora è anche ufficiale: Viti torna alla Sampdoria.

20:15 Ufficiale: Valdepenas è un nuovo giocatore della Fiorentina.

20:13 Koulierakis–Roma scambio di documenti completato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:10 Paratici al lavoro per portare Mastantuono alla Fiorentina. Possibile anche un prestito biennale, sempre con riscatto, controriscatto, e opzioni a favore del Real Madrid. Così Flavio Ognissanti.

20:10 Fatta per Chalobah al Como. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:20 Gutierrez–Bayer: la trattativa procede.

19:18 Il Napoli prende tempo per Badiashile anche alla luce degli infortuni recenti. Gatti nome anticipato oltre una settimana fa Non sarà una decisione delle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:15 Esclusiva: Todibo piace molto all’Atalanta che cerca un difensore centrale. E che aveva fatto un sondaggio per Romagnoli. Todibo è anche nella lista OM, proposto anche al Napoli ma in posizione oggi defilata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:15 Ufficiale, Bowie al Sassuolo e Mulattieri al Verona.

18:20 Ufficiale: Payero saluta l’Udinese e firma con il Watford.

18:15 Nonostante le voci delle ultime ore, Rafa Leao non ha raggiunto un accordo per i termini personali con nessun club. La missione del Fenerbahce in Italia è stata esplorativa, apertura a raggiungere le cifre che farebbero aprire Leao alla Turchia. Galatasaray fortemente interessato, nessuna offerta al Milan da entrambi i club per il momento. Leao prosegue il lavoro agli ordini di Amorim in Australia, in attesa di novità concrete di mercato. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:22 Ufficiale: Pafundi è del Catanzaro.

16:20 Romero–Inter: in aggiunta a quanto svelato da Gianluigi Longari, a partire dal 1 luglio, possiamo svelare un altro dettaglio. Nelle ultime ore il club nerazzurro si è avvicinato sensibilmente a un accordo sia sull’ingaggio che sulle commissioni. L’intesa con il Tottenham c’era già. Adesso l’Inter lavora su un’uscita per non perdere il vantaggio accumulato e per anticipare la concorrenza. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:15 Read: l’offerta della Roma presentata ieri ha base 23 milioni più bonus. Il Feyenoord doveva una risposta stamattina, ci saranno aggiornamenti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:13 Dal Belgio: Venezia, è fatta per il difensore Halhal.

13:55 Conferme dall’Inghilterra rispetto a quanto anticipato nei giorni scorsi: l’Inter non ha messo da parte il nome di Curtis Jones e ha riattivato i contatti con il Liverpool per il centrocampista. La richiesta dei Reds resta di 35M, i dialoghi procedono. Curtis Jones vuole il trasferimento, nonostante le parole di Iraola. Confermato. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:51 Il Real Madrid ha comunicato a Mastantuono di preferire un suo trasferimento in Europa. La Fiorentina resta in prima fila per i rapporti idilliaci con Paratici ma c’è tanta concorrenza. La formula sul tavolo é quella di un prestito con bonus, opzioni, percentuali e controriscatto. Il calciatore non è stato convocato da Mourinho per l’amichevole proprio contro la Fiorentina di domani.

12:54 Ufficiale Kofler al Cagliari.

12:53 Endrick, la Roma conosce la situazione da oltre un mese. Molto interessata al prestito, il Real deve decidere e non vorrà perdere il controllo del cartellino. Concorrenza e situazione da verificare in un’altra fase del mercato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:43 Gutierrez–Bayer: l’anticipazione della Bild di ieri pomeriggio trova conferme. Il Napoli ha aperto e l’operazione può andare fino in fondo. Ci saranno altri dialoghi in questo weekend. Il Napoli ha intenzione di chiudere Badiashile se il Chelsea confermerà prestito con opzione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:54 L’agente di Ezzalzouli: “Non c’è mai stato nulla con la Roma”

08:10 Oltre a Xavi che sarebbe un profilo totalmente gradito dall’ Al Ahli per il ruolo di allenatore, prende piede anche l’opzione Vitor Pereira per il club saudita. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:00 Moise Kean non è incedibile, questo lo sappiamo fino a prova contraria che oggi non c’è. I tempi della mega clausola sono finiti, adesso si può andare a dama per una quarantina di milioni ma serve qualcuno che li metta sul piatto. E al momento nessuno si è fatto avanti. Lo stesso Como apprezza Kean, tuttavia ha diversi dubbi, gli stessi della settimana scorsa. Può spuntare qualche nuovo pretendente, fatto sta che le mosse della Fiorentina sono orientate come se dovesse prendere un nuovo attaccante. Ha sondato diversi profili, anche extracomunitari fino a quando non sono finiti gli slot con l’arrivo di Oulai, da un mese e mezzo è sulle tracce di Pellegrino a conferma che una punta vorrebbe prenderla. Una perlustrazione viola inconfutabile all’interno di un quiz Kean che persiste. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 L’indiscrezione: Cacciamani, per la Roma non è priorità. Per il Torino sì. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Vlahovic: l’offerta più alta fin qui ricevuta (oltre un mese fa) è quella del Besiktas che sarebbe pronto a migliorarla. Manca la sua decisione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Cheddira–Frosinone, la trattativa procede. E l’attaccante dà priorità. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:25 Real Madrid, ufficiale il colpo Carlos Espì fino al 30 giugno 2031.

07:20 Ufficiale: Moreno al Venezia.

07:15 Sorprendente mossa del Real Madrid anticipata da Arancha Rodríguez che potrebbe chiudere il trasferimento di Carlos Espì dal Levante. Espì era un obiettivo del Bologna prima che l’Hull City si preparasse a pagare la clausola da 25M. Carlos Espì prenderebbe il posto di Gonzalo Garcia nella rosa di Mourinho. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Carnevali su Vlahovic: “Mai incontrato, la Juve gli ha fatto una proposta non accettata. Spalletti speciale, sono felicissimo di lavorare con lui.”

07:00 Inter, ufficiale Stones fino al 30 giugno 2028.