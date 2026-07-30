Mondiale in vendita: l’UEFA pronta al boicottaggio

Tutti i 55 paesi membri della UEFA hanno votato a favore del boicottaggio dei Mondiali di calcio, in segno di protesta contro la proposta della FIFA di cedere quote azionarie a investitori privati.

La UEFA ha votato in blocco per il boicottaggio dei Mondiali di calcio dopo che la FIFA di Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il piano per la creazione della “Fifa Forward Enterprise” (FFE), una holding commerciale valutata 20 miliardi di dollari (circa 17,5 miliardi di euro) destinata a gestire in esclusiva i diritti e la macchina organizzativa del Mondiale e del Mondiale per Club. L’obiettivo dichiarato è raccogliere 4,2 miliardi di dollari (3,7 miliardi di euro) entro la fine dell’anno, cedendo quote di minoranza (“senza poteri di controllo”, precisa la FIFA) ad acquirenti selezionati.

Il comunicato dell’UEFA

Il testo del comunicato: “La UEFA e le sue 55 Federazioni affiliate sono unite in questa posizione. Respingiamo all’unanimità e in modo inequivocabile la proposta della FIFA di cedere quote di proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni della FIFA a investitori privati.

La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio. È stata costruita nel corso di generazioni da giocatori, squadre nazionali e tifosi di ogni continente. Nessuna sua parte dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.

È al tempo stesso irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata sull’orlo dell’approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro ai quali è affidata la gestione di questo sport. Non si tratta semplicemente di un profondo fallimento della leadership, ma di un’abdicazione al dovere della FIFA in quanto custode del calcio mondiale.

Le federazioni nazionali di tutto il mondo si trovano ora di fronte a un ultimatum: accettare la conquista irreversibile delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Non si tratta di una «decisione democratica», ma di una governance basata sull’intimidazione – un atto di coercizione indegno di un’istituzione a cui è affidata la tutela del calcio mondiale.

Ma la nostra opposizione va ben oltre la questione procedurale.

Nel momento in cui investitori esterni acquisiscono partecipazioni nelle competizioni della FIFA, il calcio cambia per sempre. Il rendimento economico diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori si trasformano in una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui formati delle competizioni e ogni decisione che plasma il futuro del calcio non è più guidata da ciò che meglio serve lo sport, ma da ciò che meglio serve gli azionisti.

Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare il rendimento finanziario. Né gli interessi delle federazioni nazionali, dei campionati, dei club, dei giocatori e dei tifosi possono diventare subordinati ai rendimenti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno finanziario.

La posizione dell’Europa è chiara. Non conferiremo mai legittimità a questo modello. Nessuno ha l’autorità morale di vendere ciò che detiene semplicemente in custodia per la prossima generazione.

A seguito della discussione odierna, nessuna nazionale UEFA parteciperà a nessuna competizione FIFA fintanto che queste proposte rimarranno in piedi, a meno che la proposta non venga abbandonata nella sua interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la propria governance o le proprie competizioni alla proprietà privata.

Che non ci siano dubbi: l’UEFA e le sue federazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione.

Ci sono momenti in cui le istituzioni vengono giudicate non in base a ciò che sono disposte ad accettare, ma in base a ciò su cui si rifiutano di scendere a compromessi. Questo è uno di quei momenti.

Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere messe in vendita. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio. E sarà sempre così. E finché l’Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita“.