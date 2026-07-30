Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 30 luglio: Juventus, dopo Kolo Muani e Alajbegovic Carnevali non si ferma. Inter si lavora per il rinnovo di Pio Esposito

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 30 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 La Juventus ha quasi chiuso un doppio colpo per l’attacco (Kolo Muani in arrivo e Alajbegovic in definizione) ma non sta certo trascurando il capitolo portiere. Ci sono stati altri contatti con il Parma per Zion Suzuki, nome anticipato da Gianluigi Longari diverse settimane fa. La Juve lo apprezza molto e il giapponese andrebbe di corsa a Torino bianconera pur essendoci stati altri sondaggi (PSG e club inglesi). Per Suzuki diventa importante avere visibilità che la Juve gli darebbe. In parallelo i bianconeri non perdono di vista Vicario (il Tottenham ha aperto al prestito con diritto di riscatto) in modo da avere un’altra soluzione pronta se non dovesse andare in porto l’affare Suzuki. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Pio Esposito–Inter base rinnovo vicina ai 3,5 milioni a stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Esclusiva: Alen Halilovic, trequartista svincolato ex Milan classe 1996, spera di tornare in Italia. C’è la Sampdoria, sondaggi di Cremonese, Ascoli e Avellino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Lo scorso 23 luglio avevamo scritto che il Pisa non avrebbe mollato la presa in direzione Simone Zanon, il terzino destro classe 2001 reduce da un’ottima stagione con la Carrarese. È andata proprio così, su Zanon c’era il Cagliari ma il Pisa è sempre stato attivo e sul pezzo. Al punto che il sorpasso è stato completato, rinforzo importante per un club che vuole tornare in Serie A. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Fatta per Kofler al Cagliari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Nusa: la Roma anche oggi ha avuto contatti sia con agenti che con Lipsia. Per coerenza è la stessa linea tenuta da giorni: nessun accordo, ma ci sono ancora dialoghi. E come raccontato Ezzalzouli è una pista per ora difficile (già da ieri). Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Moise Kean è stato proposto al Como, ma per il momento il club lariano non si riscalda. Sono state fatte tante valutazioni anche sulla tenuta fisica dell’attaccante classe 2000. Vale quanto vi abbiamo raccontato diversi giorni fa, prevalgono le riflessioni e non il desiderio – almeno in queste ore – di uscire allo scoperto. Nel frattempo la Fiorentina sta pensando se prendere un altro attaccante a prescindere, ormai un mese e mezzo fa vi avevamo svelato un incontro a Milano con il Parma per parlare sia di Pellegrino che di Piccoli. Pellegrino resta un nome nella lista Juve che, però, in giornata ha preso due attaccanti e in queste ore ha altre priorità. Così il nostro Alfredo Pedullà.