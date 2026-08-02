Live Calciomercato, tutte le notizie di domenica 02: Fatta per Gutierrez al Bayer Leverkusen. Roma, ufficiale Koulierakis. Juventus-Kolo Muani, cambia la formula

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 02 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Gutierrez al Bayer: ultimi dettagli. Operazione da circa 30 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Juventus-Kolo Muani, cambio della formula. Trasferimento a titolo definitivo. 38 milioni subito più 12 di bonus.

07:50 L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!.

07:45 Mattia Esposito–Bari. E’ fatta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Zanon: il Pisa mai hai mollato, ora è ufficiale.

07:30 Juventus, Alajbegovic arrivato a Torino: si attende l’ufficialità.

07:25 Il Parma resta in vantaggio per El Bilal Touré. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 La Sampdoria è concretamente interessata ad Alberto Paleari. A breve potrebbe anche essere formulata una prima proposta al Torino. In uscita Tantalocchi, l’anno scorso in prestito in C al Campobasso.

07:10 Il Chelsea ha annunciato di aver acquisito dall’Hove Albion il diritto alle prestazioni sportive di Danny Welbeck.

07:00 Ufficiale: Akinsanmiro lascia l’Inter e firma con il Monza.