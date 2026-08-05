Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 04 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:20 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:10 Esterno offensivo: Nusa del Lipsia e Fofana dell’Olympique Lione restano i due nomi, la Roma per ora non intende escluderne uno per andare sull’altro. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:03 Molina–Roma: i lavori proseguiranno nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 Sow–Genoa: confermata l’anticipazione di Blick. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:35 Esclusiva: Njie, il Torino rifiuta un’offerta del Crystal Palace. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 Il Trabzonspor annuncia: “Iniziate le trattative per Salah“.

23:15 Il Galatasaray resta fortemente interessato a Leao, come anticipato nei giorni scorsi. Il portoghese non ha ancora aperto alla Turchia nonostante l’ingaggio promesso e la volontà dei club che lo seguono da vicino. Se ne riparla dopo la tournée, Fenerbahce al momento fermo dopo il viaggio a Milano della scorsa settimana. La concorrenza tra i due club resta accesa. Così il nostro Gianluigi Longari.

22:15 Al Diriyah offre un prestito annuale ad Al Hilal per Malcolm. Il club di Inzaghi aperto a fare partire il brasiliano che non ha ancora accettato la destinazione. Così il nostro Gianluigi Longari.

21.30 Fiorentina e Real Madrid al lavoro per risolvere tutti i dettagli per Mastantuono in viola. Si cerca soluzione per il diritto di riscatto e contro riscatto con bonus e opzioni. Il pagamento dell’ingaggio sarà diviso tra i due club e si sta cercando una soluzione sulle percentuali di pagamento per ciascun club. La fumata bianca definitiva dovrebbe arrivare entro domani con conseguente arrivo a Firenze del giocatore. Così Flavio Ognissanti.

19:55 Confermato il tentativo di Al Ittihad svelato in mattinata per Mo Salah. L’attaccante ha un accordo in definizione con il Trabzonspor, ma il club saudita ha presentato un’offerta al rialzo al suo agente in queste ore. Così il nostro Gianluigi Longari.

17:10 Molina–Roma: prima richiesta Atletico Madrid 15 più 5, ma si può scendere di 3-4 milioni. Molina ha aperto al trasferimento. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:10 Kostic–PSV: domani visite, come raccontato oltre un’ora fa dall’Olanda. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:05 Mattia Esposito al Bari, ufficiale.

17:00 Ufficiale: Bisiwu è un nuovo giocatore del Barcellona.

15:20 Come raccontato in esclusiva alle 13,52, il profilo di Molina va tenuto in considerazione per la Roma. Prima l’ultimo tentativo per Read, in lista anche Fresneda. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:40 Emanuele Fatao 2010 ha firmato 3 anni di contratto con il Genoa.

13:45 Oltre al sondaggio dell’Inter, che resta legato alla partecipazione di Al Ittihad all’ingaggio di Diaby, la Bild ha segnalato l’interesse del Bayer Leverkusen. In caso di partenza di Diaby, Al Ittihad potrebbe fare un tentativo per Mo Salah, ancora svincolato nonostante le offerte dalla Turchia. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:40 Cagliari, fatta per Kevin Carlos e Daniel Maldini. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:40 Fiorentina, Mastantuono ad un passo.

08:55 Esclusiva: la Roma non ha smesso di pensare a Nusa, oggi ci saranno nuovi e forse definitivi contatti con il Lipsia (che tra l’altro apprezza Fofana del Lione). La corsa giallorossa per l’esterno offensivo è a due: Nusa-Fofana. Chance minime per Tel del Tottenham. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:38 Mastantuono: la Roma mai in corsa. La Fiorentina sempre più vicina come anticipato da Flavio Ognissanti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:10 Kean, per 15 giorni il Como è rimasto sulla stessa posizione di stand-by. Mai interessato e in trattativa, malgrado voci diverse. Dopo Chalobah, il Como cercherà con calma un attaccante, ma con la Fiorentina (che lo valuta giustamente tanto e che vuole tenerlo) non ci sono stati e non ci saranno dialoghi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esterno offensivo: Fofana piace alla Roma, ma l’idea attuale è quella di non approfondire per il recente infortunio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Bernardo Silva: “Quando si è presentato il Real Madrid non ci ho pensato due volte. Non vedo l’ora di lavorare con Mourinho”.

07:45 Esclusiva: Daniel Maldini in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Se il Cagliari decidesse di acquistare il cartellino di Maldini, ci potrebbero essere margini per Sebastiano Esposito all’Atalanta in due operazioni staccate. Altrimenti via libera per il prestito. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Per Sebastiano Esposito all’estero c’è l’Hull City, in Italia potrebbe materializzarsi il Torino ma la cifra è alta. Mentre nel caso della Lazio (ne parliamo a parte) a parte l’aspetto del cartellino va considerato anche il non trascurabile dettaglio che il club cerca un attaccante con caratteristiche diverse. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Ufficiale: Juventus, ceduto Cerri al Grenoble.

07:30 Ora è ufficiale: Foggia, arriva Panico dall’Avellino.

07:20 Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Joao Mario dalla Juventus.

07:10 Esclusiva: Lazio, nuovo tentativo per Santi Gimenez. Situazione non semplice, ma contatti con l’agente. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Il Napoli spiega in un comunicato i motivi del fallimento dell’operazione Lindstrom–Schalke. Il club azzurro aveva accettato le modifiche dentro l’operazione, ma lo Schalke ha risposto che erano cambiate le priorità per l’infortunio di due calciatori. Il Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti. Così il nostro Alfredo Pedullà.