Juventus, Carnevali-Massara: rivoluzione bianconera

E’ iniziata la rivoluzione in casa Juventus. L’arrivo della coppia Carnevali-Massara ha rivoluzionato il modus operandi in casa bianconera.

Tre colpi top e la sensazione che sia soltanto l’inizio in casa Juventus il lavoro di Carnevali e Massara sta facendo esaltare i tifosi bianconeri. Il primo botto a sorpresa è stato l’arrivo di Celik a parametro 0. Il terzino turco, strappato alla Roma. Nel weekend poi il doppio colpo Kolo Muani-Alajbegovic con Spalletti che potrà contare su di loro già dalla tournée in Asia e Oceania. Un lavoro che al momento è soltanto all’inizio con ancora un mese per completare la rosa e prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Una stagione che deve essere quella del riscatto della Juventus.

Juventus, l’estate della rivoluzione

L’estate della rivoluzione, sì perché prima che in campo la Juventus ha cambiato tutto a livello societario. L’ingresso in dirigenza di Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale e quello di Frederic Massara come Chief football manager ha permesso ai tifosi bianconeri di tornare a sognare. Sì perché dopo un’iniziale fase di stallo contraddistinta solo dai riscatti di Boga e Openda( questo obbligatorio) con l’attaccante poi ceduto successivamente al Lione, e dall’arrivo di Ekhator più per il futuro che per il presente. Il nuovo duo bianconero Carnevali-Massara ha poi iniziato a regalare sorprese dall’acquisto lampo di Celik, scippato ad una Roma che aveva già prenotato il volo per far firmare il rinnovo al terzino turco a quelli di Kolo Muani e Alajbegovic.

Il primo è stato il coronamento di una rincorsa iniziata con Comolli, che aveva però sempre mancato l’obiettivo e finalmente conclusa con il nuovo duo. Il secondo un jolly a sorpresa tirato fuori dal cilindro con Massara che già negli ultimi mesi alla Roma aveva iniziato i contatti con l’entourage del giocatore e che anche grazie agli ottimi rapporti con l’ex Pjanic ha permesso alla Juventus di regalarsi e regalare a Luciano Spalletti il classe 2007’ tra le stelle più luminose dell’ultimo anno. Una nuova dirigenza e un mercato che splende con ancora un mese per tornare definitivamente a brillare il progetto Juventus-Redemption ha ufficialmente preso vita!