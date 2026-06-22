Ormai ci siamo: oggi si voterà il nuovo presidente della FIGC dopo l’era Gabriele Gravina. Da una parte Giovanni Malagò, dall’altra Giancarlo Abete.

Oggi inizierà quella che si spera possa essere una nuova fase per il calcio italiano: a Roma, infatti, verrà eletto il nuovo presidente FIGC che dovrà succedere a Gabriele Gravina. I candidati sono due: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Segui tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, su Sportitalia.

LIVE Elezioni FIGC, oggi si vota il nuovo presidente

10.00 Ieri sera sono andati in scena gli ultimi incontri alla presenza dell’uno o dell’altro candidato. La preferenza si esprime a scrutinio segreto con voto elettronico. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi. Con due soggetti in corsa, il nuovo capo del calcio verrà scelto quasi certamente già al primo scrutinio. Ai fini del calcolo delle maggioranze, il complesso dei voti (ponderati) spettanti ai delegati è pari a 516. In conformità all’art. 22 dello Statuto, l’assemblea è costituita in 2ª convocazione con la presenza di almeno il 35% dei delegati (96 votanti), cioè almeno un terzo della platea.

9.50 Sono 273 i dirigenti chiamati a votare, in seconda convocazione, i consiglieri e il nuovo presidente della FIGC.

9.45 Si parte alle ore 11 presso l’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma.