Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 22 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

7.30 Da monitorare il futuro di Nico Paz. Il Real Madrid non fa sconti al Como, attenzione all’inserimento dell’Inter. Giorni caldissimi.

Milan, la decisione di Cardinale

7.00 La notizia del giorno riguarda sicuramente il Milan. Gerry Cardinale interviene in prima persona per costruire il Milan, coinvolto operativamente. Massimo supporto con allenatore, collaborazione e con management. Sarà lui il responsabile di questo team strategico. Amorim definisce cosa serve per migliorare la squadra, ruolo, posizioni, profili richiesti. Poi gruppo scout per cercare profili. Il comitato strategico cosi composto. Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco, e consulenza di Ibrahimovic. Non ci sarà Kirovski che resta a Milan Futuro. Non verrà nessun Ds italiano. La struttura sarà questa: il lavoro è già iniziato, visto che l’allenatore ha già analizzato la Rosa e spiegato di cosa ha bisogno.