Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 06 agosto: Besiktas, confermato l’interesse per Vlahovic: smentito quello per Brahim Diaz

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 06 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutti gli aggiornamenti
08:05 Ufficiale: Lecce, Früchtl ceduto al Salisburgo.
08:00 Ufficiale: Angelino al Deportivo la Coruna.
07:50 Ufficiale: Newcastle, il nuovo allenatore è Matthias Jaissle.
07:45 El Bilal Touré al Parma: anticipazione di sabato scorso. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Visite domani. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:40 Il terzino Aurelio dallo Spezia al Cagliari: trattativa vicina alla chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:30 Il presidente del Besiktas conferma: “Vlahovic? Ci stiamo lavorando. No a Brahim Diaz”.
07:20 Molina: in questi minuti la Roma sta definendo i bonus del contratto dopo l’accordo totale con l’Atletico Madrid. Siamo in pieno countdown. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:10 Offerta ufficiale dell’Hull City da 33M al RC Deportivo per Yeremay Hernandez. La proposta è stata rifiutata dal club spagnolo. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.
07:00 “La Juventus resta sempre attenta a Zirkzee”, lancio del 28 luglio quando si stava avanzando per la priorità Kolo Muani. Dipende da condizioni Manchester United e anche da un’uscita. Così il nostro Alfredo Pedullà.