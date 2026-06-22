Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 21 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Il nuovo assetto in casa Milan sarà così

Live terminato. Seguite tutte le notizie sul nostro sito.

00.00 Cardinale interviene in prima persona per costruire il Milan, coinvolto operativamente. Massimo supporto con allenatore, collaborazione e con management. Sarà lui il responsabile di questo team strategico. Amorim definisce cosa serve per migliorare la squadra, ruolo, posizioni, profili richiesti. Poi gruppo scout per cercare profili. Il comitato strategico cosi composto. Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco, e consulenza di Ibrahimovic. Non ci sarà Kirovski che resta a Milan Futuro. Non verrà nessun Ds italiano. La struttura sarà questa: il lavoro è già iniziato, visto che l’allenatore ha già analizzato la Rosa e spiegato di cosa ha bisogno.

Così il nostro Francesco Letizia:

🚨 Gerry Cardinale ha deciso: il Milan NON prenderà un nuovo dirigente. Cardinale interverrà in prima persona, offrendo supporto all’allenatore e a capo di un team strategico con Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e consulenza di Ibra. Kirovksi invece farà Futuro — Francesco Letizia (@fraletizia) June 21, 2026

23.50 Esclusiva: Bowie ha un posto di rilievo nella lista per l’attacco del Cagliari. Per ora il Verona resiste, ma il Cagliari (che non segue Broja) ci riproverà. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva: #Bowie ha un posto di rilievo nella lista per l’attacco del #Cagliari. Per ora il #Verona resiste, ma il #Cagliari (che non segue #Broja) ci riproverà — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 21, 2026

21.00 Palestra–Inter: confermato quanto anticipato tre giorni, ovvero la possibilità di inserire una percentuale in caso di futura rivendita.

Inter, tutte le ultime su Palestra

Marco Palestra dall’Atalanta all’Inter: la svolta è quella che vi abbiamo raccontato in esclusiva giovedì subito dopo mezzogiorno, con la proposta da 50 milioni (bonus compresi, facili, scontati e garantiti) che aveva fatto breccia spianando la strada per il trasferimento del classe 2005 alla corte di Chivu. Tutte le parte coinvolte hanno mantenuto i contatti per l’intero weekend, da domani si entrerà nel vivo. Conferme su quanto svelato in relazione alla possibilità di inserire altri bonus più difficile per sfondare quota 50 milioni. Oppure una percentuale sull’eventuale futura vendita di Palestra. Ultimo giro di carte per quella che (ormai da giovedì scorso) è una svolta annunciata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20.40 Napoli, Vanja Milinkovic Savic in uscita: arrivano conferme su una traccia di 20 giorni fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Vanja #MilinkovicSavic in uscita: arrivano conferme su una traccia di ben 20 giorni fa https://t.co/pdbfHrZCWN — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 21, 2026

20.30 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il Liverpool per Curtis Jones vuole monetizzare una cifra vicina ai 33 milioni di sterline, prendendo come parametro il trasferimento di Conor Gallagher dal Tottenham all’Atletico Madrid. L’Inter dovrà quindi avvicinarsi alla richiesta con una proposta ufficiale.

Liverpool, non bastano 25 milioni per Curtis Jones

18:20 Secondo quanto riportato Paul Joyce del The Times, l’Inter avrebbe presentato un’offerta da 25 milioni di euro per Curtis Jones del Liverpool. I Reds hanno però ribadito che, a queste cifre, il giocatore non si muoverà dal club del Merseyside. I nerazzurri sono forti del gradimento del giocatore, motivo per cui non accelereranno a breve.

14:23 L’Arezzo prende in prestito per una stagione Nunziante dall’Udinese. Ecco la nota del club: “La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Udinese, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Nunziante, che ha firmato un contratto con il Club amaranto fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 2007, Nunziante incarna il profilo del portiere moderno: struttura fisica importante, ottima esplosività e notevole abilità nel gioco con i piedi”.

13:40 Pedullà: “Il Tottenham prepara un’offerta da quasi 100 milioni per convincere il Newcastle a cedere Sandro Tonali”.

12:45 Pedullà – Fiorentina-Thorsvedt pista da seguire. Il norvegese vorrebbe continuare a lavorare con Grosso.

11:00 Pedullà: “Il Venezia forte sul difensore centrale Bella-Kotchap. Fissato incontro per chiudere”.

10:00 Addio al Milan, saluta il preparatore dei portieri Filippi: “Milanello è leggenda”.

Calciomercato: il Liverpool guarda con insistenza i Mondiali

9:00 Longari: “Liverpool pronto ad avvicinarsi alla richiesta del RB Leipzig per Yan Diomande. I Reds preparano una prossima offerta prossima ai 120M, prezzo che il club tedesco aveva individuato per il classe 2006 a inizio giugno prima del Mondiale”.

8:00 Alfredo Pedullà: “Il Cagliari sta definendo la cessione di Gaetano all’Atalanta, piace Romano della Roma per il centrocampo, ma ci saranno movimenti in altri reparti. Per esempio il Cagliari sta pensando al ritorno di Gaetano Oristanio, l’esterno offensivo che tornerà a Venezia dal prestito di Parma. E una nuova esperienza in Sardegna è tra le opzioni per il futuro, Oristanio era già stato a Cagliari (in prestito dall’Inter) nella stagione 2023-2024, ora i rossoblù ci pensano nuovamente”.