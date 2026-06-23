Messi chiama, Mbappé e Haaland rispondono: oggi Cristiano Ronaldo e Kane

Lionel Messi non si ferma, con la doppietta contro l’Austria sale a 5 gol in classifica cannonieri in questo Mondiale. Mbappé e Haaland dimostrano però di non essere da meno, due gol a testa anche loro e 4 in totale.

Lionel Messi continua a scrivere la storia, il fuoriclasse argentino è arrivato a 18 gol ai Mondiali, due in più di Klose, 5 in questa edizione del Mondiale ed è attualmente capocannoniere grazie alla tripletta con l’Algeria e alla doppietta contro l’Austria. Alle sue spalle una coppia non da meno. Kyllian Mbappé e Erling Haaland entrambi a 4 gol. Per il francese e per il norvegese, doppiette sia contro l’Iraq che contro il Senegal nelle due gare del loro girone. Per l’attaccante di Deschamps alla terza partecipazione alla Coppa del Mondo sono 16 i gol in totale, tanti quanti Klose, 2 meno di Messi e uno in più di Ronaldo il Fenomeno.

Messi scrive la storia, 18 gol ai Mondiali

Ad aprire le danze è stato questa volta Lionel Messi. L’attaccante argentino è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali. Già in possesso alla pari di Miroslav Klose di questo record, dopo la tripletta all’Algeria, ha migliorato ulteriormente il suo score alla Coppa del Mondo. Le reti sono ora 18. Dopo pochi minuti si era però messa male. La “Pulce” ha infatti sprecato il rigore del possibile 1-0, errore n.3 dal dischetto ai Mondiali, anche questo un record. Al 38′ è però cambiato tutto. Cross basso di Medina, velo di Thiago Almada e conclusione all’angolino di Messi che fa 17 ai Mondiali. Rete n.18 realizzata al 95′. Prima Alvarez spreca davanti al portiere poi Paredes raccoglie e appoggia a Messi che sul primo tentativo manca il gol ma sul secondo fa 2-0. Argentina qualificata al turno successivo e storia riscritta ancora una volta.

Mbappé risponde subito in una gara infinita

Kyllian Mbappé ha voluto dimostrare subito di non essere da meno. Il fuoriclasse francese è ora a 16 in 16 partite ai Mondiali. Una media pressoché perfetta. 2 finali fino ad ora da lui raggiunte su 2. 1 vinta, contro la Croazia, 1 persa, proprio contro l’Argentina di Messi e l’obiettivo di fare 3 su 3. Mbappé è anche l’attaccante con più gol in finale ai Mondiali, 4 in due partite. Contro l’Iraq ha stappato il match al 14′ su assist di Olise come già aveva fatto contro il Senegal. Dopo un lungo intervallo causa condizioni metereologiche ha poi segnato il 2-0 al 54′ questa volta su assist del pallone d’Oro Dembélé. Gara poi finita 3-0 con rete proprio dell’attaccante del PSG.

Haaland brilla nella notte, doppietta e 3-2 al Senegal

Non c’è due senza 3 e dopo le doppiette di Messi e Mbappé, anche Erling Haaland ha dovuto dire la sua in questa seconda giornata dei Mondiali. La classifica marcatori, vede ora Messi a 5 gol, Mbappé e lo stesso Haaland a 4 reti. L’attaccante norvegese dopo essere stato protagonista sulla rete di Pedersen del 1-0 e aver colpito un palo a porta vuota ha fatto 2-0 al 3′ della ripresa. Assist di Odegaard e conclusione a superare Mendy per la terza rete personale al Mondiale. Al 58′ è poi ancora lo stesso Haaland a spegnere i sogni di rimonta del Senegal che al 53′ aveva fatto 2-1 con Ismaila Saar. Il “Vichingo” con una conclusione sporca su assist di Berg trova il 3-1. Bacino alla traversa e palla in rete. Nel finale doppietta anche per Saar. Finisce 3-2 con Haaland che sorride, sono 59 gol in 52 gare in nazionale per lui.

Oggi Cristiano Ronaldo e Kane, in campo Portogallo e Inghilterra

Si conclude oggi la seconda giornata dei Mondiali 2026. Dopo aver floppato nella gara d’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, 1-1, il Portogallo vuole ora rispondere presente alle 19.00 contro l’Uzbekistan. Cristiano Ronaldo, rimasto a secco all’esordio è alla ricerca del suo primo gol in questo Mondiale, il nono nella storia della competizione per lui. Dopo le tante parole e discussioni fatte negli ultimi giorni vuole ora stoppare sul nascere ogni possibile contestazione e sbloccarsi anche lui.

Chi già si è sbloccato è Harry Kane. La punta dell’Inghilterra ha trovato una doppietta nella gara vinta 4-2 contro la Croazia e vuole rispondere a Messi, Mbappé e Haaland, scalando anche lui la classifica cannonieri di questo Mondiale. Non solo Kane è a 10 gol anche nella classifica marcatori all-time della Coppa del Mondo e vuole avvicinarsi alle primissime posizioni, proverà a farlo alle 22.00 contro il Ghana.