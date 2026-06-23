Il mondo del calcio francese è scosso da una terribile tragedia che ha colpito il giovane Kenzo Kies, attaccante di 21 anni che nell’ultima stagione era tesserato per la squadra B del Guingamp. Il ragazzo si trova attualmente in stato di morte cerebrale.
Il mondo del calcio francese è scosso da una terribile tragedia che ha colpito il giovane Kenzo Kies, attaccante di 21 anni che nell’ultima stagione era tesserato per la squadra B del Guingamp. Il ragazzo si trova attualmente in stato di morte cerebrale a causa di un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando è annegato nelle acque del fiume Rodano. Per l’atleta non ci sono purtroppo più speranze di recupero. Le sue funzioni encefaliche sono cessate in modo del tutto irreversibile e il suo corpo viene adesso mantenuto in vita esclusivamente in modo artificiale attraverso i macchinari medici della struttura ospedaliera.
La ricostruzione
Il dramma si è consumato nella periferia di Lione, precisamente nella località di Caluire-et-Cuire. Le prime indiscrezioni diffuse dai media francesi sono state successivamente confermate in via ufficiale dal Procuratore di Lione, che ha convalidato la dinamica dei fatti. Il giovane si trovava insieme ad alcuni amici nei pressi del parco della Feyssine, un’area situata tra i comuni di Villeurbanne e Caluire-et-Cuire. Il gruppo ha deciso di immergersi per nuotare all’interno del fiume Rodano, addentrandosi purtroppo in una zona dove la balneazione è esplicitamente vietata a causa dei pericoli intrinseci del corso d’acqua.
Con ogni probabilità, le forti correnti fluviali hanno sorpreso i ragazzi e Kenzo Kies non è più riuscito a mettersi in salvo né a riguadagnare la riva. Mentre gli altri due compagni che erano con lui sono stati tempestivamente soccorsi e rianimati, per il calciatore la situazione è apparsa immediatamente disperata. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda e accertare le precise cause dell’annegamento, cercando di capire se il ventunenne sia stato colto da un malore improvviso o se sia rimasto semplicemente vittima della forza del fiume.