Budimir decisivo: la Croazia batte Panama di misura. Ok la Colombia

Due gare giocate nella notte dei Mondiali. Vincono Croazia e Colombia rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo.
Procediamo con ordine: la Croazia, dopo il ko nella gara iniziale contro l’Inghilterra, riesce ad avere la meglio di Panama solamente nel secondo tempo. Il successo di misura porta la firma di Ante Budimir, bravo a farsi trovare pronto al minuto 54 sull’assist di Stanisic. Con quest’affermazione, la situazione di classifica vede Inghilterra e Ghana a quota 4 punti, insegue la Croazia a tre e Panama a 0.
Successo colombiano
Nonostante un gol annullato a Munoz al minuto 6, la Colombia s’impone contro la Repubblica Democratica del Congo. Anche qui un successo di misura: decisivo il timbro di Munoz al 76′. Colombia in testa al gruppo K a punteggio pieno; al secondo posto troviamo il Portogallo, ieri vittorioso contro l’Uzbekistan. Terza la Repubblica Democratica del Congo a 1 punto; ultimo posto per l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ormai eliminato dal Mondiale.