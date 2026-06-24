Mourinho e la rivalità col Barcellona: “Quando alleni il Real Madrid si sente”

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Vanity Fair, dove gli è stato chiesto se si sente un anti Barcellona, per via delle rivalità in passato.

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Vanity Fair, dove gli è stato chiesto se si sente un anti Barcellona, per via delle rivalità in passato.

Real, le parole di Mourinho sulla rivalità col Barcellona

Il portoghese ha risposto così: “A Barcellona ho vissuto anni meravigliosi come famiglia. Mia figlia arrivò lì quando aveva appena un mese. Mio figlio è nato a Barcellona. Io, mia moglie e i bambini abbiamo trascorso quattro anni splendidi in città e non posso avere alcun sentimento negativo verso quel periodo. Poi però c’è il calcio. Ho affrontato il Barcellona moltissime volte: prima con il Chelsea, poi con l’Inter e infine con il Real Madrid. Il destino mi ha messo spesso contro di loro ma non provo alcun sentimento negativo nei confronti del Barcellona. Mi piace semplicemente affrontarlo perché nel calcio vuoi misurarti contro i migliori. Sono i migliori a spingerti a migliorare, Quando alleni il Real ovviamente la rivalità si sente”.

Real Madrid, si pensa a un ritorno per lo staff tecnico: è una richiesta precisa di Mourinho

José Mourinho sta costruendo il Real Madrid che verrà e avrebbe espresso una richiesta per il suo staff tecnico.

José Mourinho sta costruendo il Real Madrid che verrà e avrebbe espresso una richiesta per il suo staff tecnico, con un ex calciatore dei Blancos – passato anche per l’Italia – che potrebbe presto raggiungere lo Special One.

Real Madrid, la richiesta di Mou per lo staff tecnico

Secondo Diario As, il ritorno di Khedira in bianco sarebbe una richiesta dello stesso Mourinho, pronto a ritrovare il tedesco in vesti diverse. Dopo aver indossato la maglia del Real per 5 stagioni, potrebbe iniziare una nuova avventura con gli stessi colori nello staff del portoghese.

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