Mourinho e la rivalità col Barcellona: “Quando alleni il Real Madrid si sente”

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Vanity Fair, dove gli è stato chiesto se si sente un anti Barcellona, per via delle rivalità in passato.
José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Vanity Fair, dove gli è stato chiesto se si sente un anti Barcellona, per via delle rivalità in passato.
Real, le parole di Mourinho sulla rivalità col Barcellona
Il portoghese ha risposto così: “A Barcellona ho vissuto anni meravigliosi come famiglia. Mia figlia arrivò lì quando aveva appena un mese. Mio figlio è nato a Barcellona. Io, mia moglie e i bambini abbiamo trascorso quattro anni splendidi in città e non posso avere alcun sentimento negativo verso quel periodo. Poi però c’è il calcio. Ho affrontato il Barcellona moltissime volte: prima con il Chelsea, poi con l’Inter e infine con il Real Madrid. Il destino mi ha messo spesso contro di loro ma non provo alcun sentimento negativo nei confronti del Barcellona. Mi piace semplicemente affrontarlo perché nel calcio vuoi misurarti contro i migliori. Sono i migliori a spingerti a migliorare, Quando alleni il Real ovviamente la rivalità si sente”.
Real Madrid, si pensa a un ritorno per lo staff tecnico: è una richiesta precisa di Mourinho
José Mourinho sta costruendo il Real Madrid che verrà e avrebbe espresso una richiesta per il suo staff tecnico.
José Mourinho sta costruendo il Real Madrid che verrà e avrebbe espresso una richiesta per il suo staff tecnico, con un ex calciatore dei Blancos – passato anche per l’Italia – che potrebbe presto raggiungere lo Special One.
Real Madrid, la richiesta di Mou per lo staff tecnico
Secondo Diario As, il ritorno di Khedira in bianco sarebbe una richiesta dello stesso Mourinho, pronto a ritrovare il tedesco in vesti diverse. Dopo aver indossato la maglia del Real per 5 stagioni, potrebbe iniziare una nuova avventura con gli stessi colori nello staff del portoghese.
Dalla delusione alla rinascita: Mourinho blinda Huijsen al Bernabeu
Lo sfacelo di questa stagione vissuto dal Real Madrid ha avuto una manifestazione concreta nelle convocazioni della Spagna verso il prossimo Mondiale americano.
Il Ct delle Furie Rosse, De La Fuente, ha infatti scelto per la prima volta nella storia di non coinvolgere nessun tesserato delle Merengues nelle sue scelte, ed è una decisione destinata a fare rumore.
Anche per questo motivo la scelta di Florentino Perez è stata quella di riportare al Bernabeu José Mourinho, un allenatore pragmatico ed esperto, nel tentativo di normalizzare uno spogliatoio e un ambiente naufragati in dinamiche lontane dal mondo del calcio, tra gelosie da primedonne e pretese da star.
Il ritorno di Mourinho per ricostruire il Real Madrid
Tra i calciatori che si cercherà di valorizzare ce n’è uno in particolare, che aveva rappresentato uno dei fiori all’occhiello della scorsa campagna acquisti e che si evidenzia come uno degli esclusi più eclatanti dalla lista dei convocati della Spagna per il Mondiale: Dean Huijsen.
Il rapporto tra Mourinho e il difensore scoperto e sgrezzato dalla sapiente attività di scouting della Juventus è conclamato. Al punto che, ai tempi in cui lo Special One sedeva sulla panchina della Roma, si spese in prima persona per ottenere il trasferimento in giallorosso del classe 2005.
Huijsen al centro del progetto tecnico dei Blancos
Fu l’anticamera della sua definitiva esplosione. Tiago Pinto scelse di investire per il suo ingaggio dopo il passaggio al Bournemouth e una sola stagione in Premier League evidenziò una crescita tale da inserirlo nella lista di Xabi Alonso per l’allora nascente progetto del Real Madrid del futuro.
Una stagione disgraziata, tra cambi di allenatori e Liga sbattuta in faccia dai rivali di sempre del Barcellona, ma che non spingerà il management del Real Madrid a buttare alle ortiche quel barlume di programmazione che pure sarà retaggio di un’annata tanto nefasta.
Il Real Madrid riparte da Dean Huijsen
Del resto i numeri parlano in maniera esplicita: con Huijsen in campo per 90 minuti, il Real Madrid ha sempre vinto nelle partite disputate entro i confini iberici.
Segno che la stoffa c’è, e nessuno la metterà in discussione nemmeno a fronte di possibili offerte che diverse società di Premier League hanno già messo sul tavolo per riportarlo in UK nella prossima stagione.
Mourinho ha già messo in chiaro che la rinascita del Real Madrid ripartirà da Huijsen.