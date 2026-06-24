Ora ci sono davvero tutti! Cristiano Ronaldo risponde all’appello dei big del Mondiale

C’era un Messi dominante, un Mbappé superlativo, un Haaland travolgente e un Kane decisivo nella prima partita. Nell’appello dei super top player del Mondiale mancava solamente Cristiano Ronaldo. La stella del Portogallo ha timbrato ieri contro l’Uzbekistan.

C’è un Lionel Messi che continua a scrivere la storia. Ebbene sì, perché il fuoriclasse argentino è arrivato a 18 gol ai Mondiali, due in più di Klose, 5 in questa edizione del Mondiale ed è attualmente capocannoniere grazie alla tripletta con l’Algeria e alla doppietta contro l’Austria.

Gli assi del Mondiale

Alle sue spalle una coppia di big che ha saputo rispondere presente alla chiamata della Pulce: Kyllian Mbappé e Erling Haaland entrambi a 4 gol. Per il francese e per il norvegese, doppiette contro l’Iraq e contro il Senegal nelle due gare del loro girone. Per l’attaccante di Deschamps alla terza partecipazione alla Coppa del Mondo sono 16 i gol in totale, tanti quanti Klose.

Si era già si è sbloccato Harry Kane, trovando la doppietta nella gara vinta per 4-2 contro la Croazia, ma nella notte per i Tre Leoni è arrivato un pari amaro a reti bianche contro il Ghana.

Ecco Cristiano Ronaldo

Non sarà di certo l’avversario più probante, l’Uzbekistan di Cannavaro. Ma Cristiano Ronaldo ha risposto presente all’appello degli altri big, segnando una doppietta nella goleada portoghese: “Mi danno del vecchio, sembrava che mi fossi già ritirato. Per me, la cosa più importante è il lavoro svolto dalla squadra e la fiducia che abbiamo mantenuto. Abbiamo ricevuto molte critiche durante la settimana. La squadra ha lavorato sodo e siamo migliorati molto”. Ora il mirino è sui prossimi appuntamenti. Le stelle vogliono continuare a brillare sempre di più.