Mondiali 2026, Brasile e Messico primi: esordio per Neymar e Ochoa. Sorpresa Sudafrica: i Bafana Bafana ai sedicesimi

Dopo le qualificazioni di Svizzera e Canada, nella notte italiana si sono giocate altre quattro partite dei Mondiali 2026 con diversi verdetti a sorpresa: primo gol storico per Haiti, eliminazione del Sudafrica, esordio di Ochoa e primatista assoluto insieme a Messi e CR7, con Neymar in lacrime contro la Scozia.

Tris del Brasile allo Scozia e primato nel Raggruppamento

Il Brasile di Carlo Ancelotti travolge la Scozia 3-0 nell’ultima gara dei gironi e vola ai sedicesimi del Mondiale 2026, centrando il secondo 3-0 di fila. Decisive la doppietta di Vinicius e la rete di Matheus Cunha. Ancelotti resta così l’unico allenatore italiano in corsa, dopo le eliminazioni di Montella e Cannavaro. La partita ha segnato anche il ritorno in campo di Neymar con la Seleção, subentrato nei minuti finali dopo ben 981 giorni di assenza.

Neymar is back! LISTEN to the crowd

🥹🇧🇷 @SportyTV pic.twitter.com/G15dDYZazJ — Sara Poraria (@saraporaria) June 25, 2026

Marocco secondo: Haiti saluta i Mondiali

Il Marocco batte Haiti 4-2 e vola ai sedicesimi del Mondiale 2026 insieme al Brasile. Nonostante il vantaggio iniziale di Haiti dovuto a un’autorete di Bono, il Marocco ribalta la partita grazie a un gol e un assist di Hakimi. Dopo il 2-2 del primo tempo (con reti di Isidor per Haiti e Saibari per il Marocco), la nazionale africana chiude i giochi nella ripresa con i gol di Rahimi e Yassine.

La neta cuando Memo Ochoa fue titular en 3 mundiales , fue el mejor jugador de #Mexico en esos mundiales . Merecido agradecimiento !!! 154 juegos portando la camiseta de la selección Oleeee Oleee oleeee Memooo memooo 🎶 pic.twitter.com/M4C4zBRxPW — KDB (@KDBX49) June 25, 2026

Messico da urlo: primo nel Girone e 0 gol subiti

Nella terza giornata del Gruppo A ai Mondiali 2026, il Messico batte 3-0 la Repubblica Ceca e vola ai sedicesimi a punteggio pieno (9 punti, 6 gol fatti e nessuno subito). I gol portano la firma di Chavez al 55′, Quinones al 61′ e Fidalgo al 94′. Al 77′ standing ovation per l’ingresso di Ochoa: il portiere, quasi quarantunenne, eguaglia Messi e Ronaldo partecipando al suo sesto Mondiale.

Il Sudafrica elimina la Corea del Sud e stacca il pass per i sedicesimi

Il Sudafrica compie un’impresa storica: battendo di misura la Corea del Sud, supera la fase a gironi di un Mondiale per la prima volta, qualificandosi ai sedicesimi. Agli asiatici di Son sarebbe bastato un pareggio, ma il gol decisivo di Maseko, nato da una splendida azione personale del subentrato Moremi, ha regalato il passaggio del turno agli africani. Il Sudafrica si piazza così alle spalle del Messico capolista, eliminando la Corea del Sud in un finale memorabile.