Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 25 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

9:00 Pedullà: “Gabriele Artistico è stato protagonista di una buonissima stagione con lo Spezia, anche se coincisa con la retrocessione in Serie C del club ligure. Ma di sicuro l’attaccante ha dimostrato tutte le sue qualità, segnando gol con una certa continuità che non sono bastati per evitare il tracollo dello Spezia. Artistico tornerà alla Lazio per fine prestito, c’è mezza Serie B in fila (ci hanno provato Avellino, Modena e Padova), ma la situazione per il momento è bloccata. Potrebbero esserci proposte dalla Serie A, tuttavia fin qui nulla di avanzato (Frosinone compreso) e riflessioni in corso”.

8:00 Letizia: “Amorim subito protagonista sul mercato: all’allenatore del Milan piace anche Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica. I portoghesi possono lasciarlo partire, concorrenza folta in Europa. Occhio alle partenze in mezzo, da Fofana a Loftus Cheek”.