Neymar: “Vincere il Mondiale? Ecco cosa penso! E su Vinicius…”

Neymar Jr è tornato in campo nella Nazionale brasiliana dopo tanto tempo e non ha nascosto le lacrime e le emozioni.

Neymar jr è tornato in campo nella Nazionale brasiliana dopo tanto tempo e non ha nascosto le lacrime e le emozioni, ecco che cosa ha detto il fuoriclasse brasiliano.

Le parole di Neymar

Così Neymar ai canali ufficiali della Nazionale verdeoro ha così parlato: “Vincere il Mondiale? Lo voglio io, ma non sono l’unico: l’intera squadra, tutto il nostro gruppo vuole vincere. Se rimarremo uniti, avremo grandissime possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Vinicius Jr è la nostra stella in questo Mondiale. Sta decidendo le partite, sta facendo grandi cose e ci porterà lontano, ne sono certo”.

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