Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 26 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

11.20 UFFICIALE La Juve Stabia saluta Kevin Zeroli: il calciatore torna al Milan.

10.55 José Mourinho, parlando con Adebayo Akinfenwa nel podcast Beast Mode On, ha parlato così: “Volevo chiarire una cosa: ho letto in giro alcuni commenti: ‘José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori per i problemi avuti durante la scorsa stagione’. No”. Voglio questi giocatori, voglio i migliori!”

10.00 UFFICIALE Palermo, rinnovato il contratto di Jesse Joronen.

9.30 Il New York City tenta Christian Pulisic: come riporta il Corriere dello Sport, per l’attaccante del Milan ci sarebbe stata un’offerta di 10 milioni a stagione per 5 anni.

7.30 Il preferito per l’attacco in casa Juventus resta Randal Kolo Muani. Nelle ultime ore, Alfredo Pedullà ne ha parlato così: “Kolo Muani resta la prima scelta per l’attacco della Juve. E quanto vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva può essere un passaggio chiave per il suo trasferimento dal Paris Saint-Germain ai bianconeri. Ci teniamo a ribadire che l’ingaggio non è un problema, non lo è mai stato. Adesso il lavoro procederà sul cartellino, la Juve salirà rispetto alla valutazione di 30 milioni e cercherà di garantire l’obbligo alle condizioni che chiede il PSG. Una cosa è importante chiarire, la narrazione su Kolo Muani non può cambiare ogni giorno, soprattutto se si dice esattamente il contrario rispetto a 24 ore prima. Martedì sul satellite Kolo Muani era quasi fuori dai giochi bianconeri. Il giorno dopo, guardacaso subito dopo le 23, KM – come per incanto – più vicino. Mettetevi d’accordo che già fa troppo caldo…”

7.00 Il Milan ha scelto il preferito per l’attacco: è Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese, connazionale di Ruben Amorim, costa circa 45 milioni di euro.

Fiorentina, pronto un colpo dal Brasile!

6.00 Alfredo Pedullà sulla Fiorentina: “Un’importante operazione per la difesa della Fiorentina. Ci sono conferme sulle indiscrezioni di oltre un’ora fa dal Brasile a firma del giornalista Alex Bagé sul trasferimento del difensore centrale Viery, classe 2005, dal Gremio al club viola. L’operazione viene definita la più grande vendita di un difensore nella storia del club gaucho, sfondato il muro dei 17 milioni. Cresciuto calcisticamente nel Gremio che lo ha tesserato quando aveva solo 10 anni, qualità importanti e struttura fisica imponente. Impiegato anche come terzino sinistro, è un mancino che dà il meglio da centrale. Crescita esponenziale negli ultimi mesi, a maggior ragione dopo l’arrivo di Luis Castro sulla panchina del Gremio. Qualche settimana fa fonti brasiliani avevano parlato di un’offerta di 12 milioni rifiutata. La Fiorentina ha aumentato e ha ormai raggiunto gli accordi”.