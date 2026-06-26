Mondiali 2026, sconfitta agrodolce per la Germania: Costa d’Avorio ed Ecuador ai sedicesimi, Curacao eliminato

La Germania perde 2-1 contro l’Ecuador ma resta prima nel Girone, la Costa d’Avorio supera Curacao con un super Pepe, caraibici eliminati dai Mondiali 2026.

Pepe manda la Costa d’Avorio ai sedicesimi di finale

Festa storica per la Costa d’Avorio: a Philadelphia supera 0-2 Curaçao e vola per la prima volta ai sedicesimi di finale, superando la fase a gironi dopo tre tentativi a vuoto. La resistenza caraibica dura appena 7 minuti, quando un errore difensivo permette a Diomandé di servire Pépé per il gol del vantaggio. L’attaccante del Villarreal firma poi la doppietta personale al 64′, chiudendo di fatto i giochi. Il resto del match offre pochi sussulti. Curaçao saluta comunque a testa alta la sua prima storica partecipazione ai Mondiali, impreziosita dal punto conquistato nel girone.

Impresa Ecuador: Germania ko e qualificazione da miglior terza

La nazionale guidata da Beccacece firma un’autentica impresa nella terza giornata del Gruppo E, battendo in rimonta per 2-1 i tedeschi di Julian Nagelsmann. Al gol iniziale di Sané rispondono le reti di Angulo e Plata, che regalano la vittoria e la qualificazione ufficiale ai sedicesimi alla Tri, ora terza a quota 4 punti. Una sconfitta indolore ma che fa rumore per la Germania: forte dei successi su Curaçao e Costa d’Avorio, la squadra era già matematicamente certa del primo posto.