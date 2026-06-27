Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 26 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso, segui tutti gli aggiornamenti sul sito di Sportitalia.

23:59 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si continua a parlare di Manu Koné sul mercato, nonostante il centrocampista voglia decidere il proprio futuro solo dopo il Mondiale con la Francia. Intanto il suo agente ha chiesto alla Roma di gestire personalmente ogni eventuale trattativa, senza intermediari. Se dovesse arrivare un’offerta, il club giallorosso partirà da una richiesta di almeno 40 milioni di euro più bonus. Nessuna conferma sull’Arsenal, ma la situazione resta da seguire.

23:55 Roma, il punto sui rinnovi: per Zeki Celik l’accordo è già stato raggiunto, a breve toccherà a Lorenzo Pellegrini. Per Dybala, invece, servirà un ulteriore incontro.

23:47 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta starebbe valutando una mega offerta presentata dal Brighton per Honest Ahanor.

23:40 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il centrocampista del Racing Santander Gustavo Puerta sta attirando l’interesse di diversi club, grazie anche alle ottime prestazioni al Mondiale. In Italia, sarebbero soprattutto Atalanta e Roma a guardare al giocatore.

23:35 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Antonio Di Nardo è destinato a lasciare il Pescara, con il futuro che dovrebbe essere in Serie A. Il Frosinone è il club più avanti nella corsa al giocatore e ha già avviato i contatti con gli abruzzesi. Restano interessate anche Cagliari e Monza, ma al momento sono più defilate. La valutazione del cartellino è di circa 3 milioni di euro, bonus inclusi, con margini per trattare al ribasso.

23:25 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il futuro di Mario Gila resta aperto. La Lazio continua a dichiararlo incedibile, ma la situazione contrattuale, con scadenza tra un anno, impone riflessioni. L’Atalanta segue con interesse il difensore ed è pronta a superare i 20 milioni con i bonus. Il Napoli, invece, è fermo a 15 milioni più bonus, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica. Gli azzurri hanno già un accordo con Gila per un contratto di cinque anni, ma serve un rilancio per convincere la Lazio.

23:00 Ufficiale: il Real Madrid e Dani Ceballos si separano. Il centrocampista e i Blancos hanno risolto il contratto che ancora lo legava.

22:50 Conferme sull’apprezzamento dell’Atalanta per il centrocampista del Parma Mandela Keita. Non è l’unico profilo seguito, ma tra i primi della lista dei bergamaschi.

22:30 Secondo Il mercato del Tottenham di De Zerbi sarà stellare: assalto ad almeno uno tra Gakpo e Marmoush. Rifiutate offerte top per Udogie.

20:50 Jorge Mendes continua a tessere le trame di mercato del e per il Milan Milan. Dopo il colpo Goncalo Ramos, l’agente sta proponendo ai rossoneri anche Marc Casadò in uscita dal Barcellona. Confermate le anticipazioni dal quotidiano catalano Sport.

20:40 Esclusiva SI: Servette, trattativa avanzata con il Verona per l’attaccante Lambourde.

20:25 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, resta forte l’interesse per Norton-Cuffy del Genoa. Anche la Juventus ha preso informazioni per l’esterno destro nelle valutazioni che sta facendo, dopo averci provato a gennaio. Norton-Cuffy proposto anche a Fiorentina e Napoli come raccontato da Alfredo Pedullà.

19:32 Pedullà: “Presto le visite mediche di Stefano de Vrij al Panathinaikos“.

18:55 Milan, secondo quanto riferisce The Athletic, vicinissimo a chiudere per Goncalo Ramos

18:43 ESCLUSIVA SI Real Betis sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Oltre alla trattativa per Angelino della Roma, il club si è informato anche per Robin Gosens della Fiorentina. Contatti al momento preliminari. Per Gosens ci sono buone possibilità di uscita in questo mercato.

18:28 #Tonali a grandi passi verso il #Tottenham. Confermato quanto anticipato dieci giorni fa: priorità data a #DeZerbi. Manca ancora qualche dettaglio con il #Newcastle e serve un minimo di pazienza, tocchiamo quota 100 milioni (sterline)

18.00 Ascoli, mirino sul giovane De Pieri di proprietà dell’Inter.

16.10 Per chi chiede: Greenwood è un profilo che piace a Gasperini (confermato), ma non risultano offerte ufficiali e neanche missioni o incontri con il padre. Quando e se si passerà dalla teoria alla pratica, ne parleremo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15.30 Si chiude l’era Fininvest al Monza, arriva il comunicato ufficiale: “In linea con le previsioni contrattuali e con quanto anticipato, Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nell’AC Monza.

Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nell’azionariato del Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi. Proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore, Fininvest rivolge all’AC Monza l’augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva”.

15.05 Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Junior Messias con la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi, fino al 30 giugno 2027. L’attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione nel club più antico in Italia, ha collezionato in rossoblù 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, firmando 6 reti e 2 assist.

Como, Nico Paz verso la conferma

14.50 Nico Paz verso la conferma a Como: acquisto a 60 milioni, recompra Real a 80 estate successiva. Se non esercita, Paz diventa tutto del Como. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Nico #Paz verso la conferma a #Como: acquisto a 60 milioni, recompra #Real a 80 estate successiva. Se non esercita, Paz diventa tutto del #Como https://t.co/dL4eTNRQNd — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 26, 2026

13.10 UFFICIALE – SSC Bari dà il benvenuto a Pierpaolo Marino che assumerà l’incarico di Direttore Generale biancorosso.

12.52 Il Bologna sta valutando Lasse Günther, terzino sinistro dell’Elversberg (club della 2.Bundesliga). Nell’ultima stagione Günther (23 anni, classe 2003) ha giocato 27 partite e piazzato 8 assist. È uno dei profili che il club sta seguendo per affiancare Miranda che sarà il titolare. L’idea è tenere lui e mettere accanto un giovane di prospettiva. Così il nostro Luca Cilli.

12.25 Milan, visita a sorpresa di Gerry Cardinale: non solo l’incontro di Massimo Calvelli con tutti i dipendenti per dare il via alla nuova era, ma a sorpresa anche la presenza di Gerry Cardinale. Il numero 1 di RedBird è in sede per pianificare il futuro del Milan anche sul mercato.

11.20 UFFICIALE La Juve Stabia saluta Kevin Zeroli: il calciatore torna al Milan.

10.55 José Mourinho, parlando con Adebayo Akinfenwa nel podcast Beast Mode On, ha parlato così: “Volevo chiarire una cosa: ho letto in giro alcuni commenti: ‘José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori per i problemi avuti durante la scorsa stagione’. No”. Voglio questi giocatori, voglio i migliori!”

10.00 UFFICIALE Palermo, rinnovato il contratto di Jesse Joronen.

9.30 Il New York City tenta Christian Pulisic: come riporta il Corriere dello Sport, per l’attaccante del Milan ci sarebbe stata un’offerta di 10 milioni a stagione per 5 anni.

7.30 Il preferito per l’attacco in casa Juventus resta Randal Kolo Muani. Nelle ultime ore, Alfredo Pedullà ne ha parlato così: “Kolo Muani resta la prima scelta per l’attacco della Juve. E quanto vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva può essere un passaggio chiave per il suo trasferimento dal Paris Saint-Germain ai bianconeri. Ci teniamo a ribadire che l’ingaggio non è un problema, non lo è mai stato. Adesso il lavoro procederà sul cartellino, la Juve salirà rispetto alla valutazione di 30 milioni e cercherà di garantire l’obbligo alle condizioni che chiede il PSG. Una cosa è importante chiarire, la narrazione su Kolo Muani non può cambiare ogni giorno, soprattutto se si dice esattamente il contrario rispetto a 24 ore prima. Martedì sul satellite Kolo Muani era quasi fuori dai giochi bianconeri. Il giorno dopo, guardacaso subito dopo le 23, KM – come per incanto – più vicino. Mettetevi d’accordo che già fa troppo caldo…”

7.00 Il Milan ha scelto il preferito per l’attacco: è Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese, connazionale di Ruben Amorim, costa circa 45 milioni di euro.

Fiorentina, pronto un colpo dal Brasile!

6.00 Alfredo Pedullà sulla Fiorentina: “Un’importante operazione per la difesa della Fiorentina. Ci sono conferme sulle indiscrezioni di oltre un’ora fa dal Brasile a firma del giornalista Alex Bagé sul trasferimento del difensore centrale Viery, classe 2005, dal Gremio al club viola. L’operazione viene definita la più grande vendita di un difensore nella storia del club gaucho, sfondato il muro dei 17 milioni. Cresciuto calcisticamente nel Gremio che lo ha tesserato quando aveva solo 10 anni, qualità importanti e struttura fisica imponente. Impiegato anche come terzino sinistro, è un mancino che dà il meglio da centrale. Crescita esponenziale negli ultimi mesi, a maggior ragione dopo l’arrivo di Luis Castro sulla panchina del Gremio. Qualche settimana fa fonti brasiliani avevano parlato di un’offerta di 12 milioni rifiutata. La Fiorentina ha aumentato e ha ormai raggiunto gli accordi”.