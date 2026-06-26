Francia e Senegal scatenate: Norvegia ed Egitto ko 4-1 e 5-0. Tripletta per Dembele

La Francia chiude il girone a punteggio pieno grazie al 4-1 sulla Norvegia, mentre il Senegal travolge il Qatar e continua a sperare nella qualificazione.

Si è conclusa la terza giornata del girone I del Mondiale con verdetti importanti. La Francia conferma il primo posto grazie al successo sulla Norvegia, mentre il Senegal travolge il Qatar e resta in corsa per un posto tra le migliori terze classificate.

Francia prima a punteggio pieno: Dembélé trascina i Bleus

La Francia chiude il girone I del Mondiale con tre vittorie in altrettante partite, superando 4-1 la Norvegia a Boston e conquistando il primo posto. Grande protagonista della sfida è stato Ousmane Dembélé, autore di una straordinaria tripletta nei primi 32 minuti di gioco, mentre Désiré Doué ha firmato il gol del definitivo poker nel recupero. Kylian Mbappé, pur senza segnare, ha offerto due assist e confermato il suo peso offensivo nella competizione.

La Norvegia, che ha scelto di lasciare inizialmente a riposo diverse stelle, tra cui Haaland e Ødegaard, aveva provato a riaprire il match con Aasgaard. Nella ripresa i nordici hanno avuto anche l’occasione di accorciare ulteriormente le distanze, ma Strand Larsen si è fatto respingere un calcio di rigore da Maignan. Nel finale, i Bleus hanno chiuso definitivamente i conti con Barcola, confermandosi tra le principali candidate alla vittoria del Mondiale.

Il Senegal travolge il Qatar e sogna gli ottavi: finisce 5-0

Missione compiuta per il Senegal, che supera con un netto 5-0 il Qatar nell’ultima giornata della fase a gironi e continua a sperare nella qualificazione ai sedicesimi di finale. Ai Leoni della Teranga serviva una vittoria con un ampio margine per migliorare la propria differenza reti e risalire la graduatoria delle migliori terze classificate. L’obiettivo è stato centrato grazie a una prestazione dominante dall’inizio alla fine.

A sbloccare il match è stato Diarra, seguito dalle reti di Sarr e Ndiaye. Grande protagonista anche Pape Gueye, autore di una doppietta che ha reso ancora più pesante il passivo per il Qatar, eliminato definitivamente dal torneo. Con questo successo, la formazione guidata da Sadio Mané supera momentaneamente Scozia e Corea del Sud nella classifica delle migliori terze, portandosi al quinto posto. Ora il Senegal dovrà attendere i risultati degli altri gironi per conoscere il proprio destino e capire se il passaggio del turno diventerà realtà.